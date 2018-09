1 CONDIVISI Condividi Tweet

In seguito alla drammatica vicenda legata alla sua espulsione dal movimento MeToo e alle accuse che le stanno pendendo sul capo, arriva il primo, ufficiale, comunicato di Asia Argento ed il suo studio legale riguardo il caso Bennett.

Cosa dice il comunicato di Asia Argento (e soprattutto cosa cambia nella storia):

“La mia cliente è stata una delle pioniere del movimento #MeToo – inizia così la dichiarazione – e il suo coraggio nell’opporsi ad Harvey Weinstein, che ha accusato di stupro, ha ispirato molte altre donne ad uscire dall’ombra. Asia sostiene che tutte le vittime, che abbiano o meno condotto una vita immacolata, dovrebbero avere il coraggio di farsi avanti e di non temere che l’abuso che denunciano venga deviato da dinamiche discutibili appartenenti al loro passato. Venendo a mancare questo, molti predatori se*suali eviterebbero di essere perseguiti perché le loro vittime avrebbero troppa paura di denunciare”

Il comunicato di Asia Argento entra poi nel vivo: “Anche se l’articolo pubblicato dal New York Times il 20 agosto scorso suggeriva che avesse abusato sessualmente di Jimmy Bennett, questo non è mai avvenuto. Il suo rapporto con Bennett non è mai stato di natura ses*uale, si è trattato piuttosto di un’amicizia a distanza durata molti anni. E alla fine si scoprirà che è stata Asia ad essere aggredita. Come rivelano i messaggi pubblicati da TMZ, Asia ha dichiarato che: “Il ragazzino mi è saltato addosso. Ho fatto se*so con lui, ma è stato strano”. Asia decise di non denunciare Bennett per averla attaccata se*sualmente”.

Come si spiega, allora, la faccenda del risarcimento economico? Anche qui la spiegazione rivoluziona quando detto finora: “Il perché dei 380.000 dollari? Bourdain decise di proteggere la reputazione di entrambi pagando Bennett. Asia era totalmente contraria a questo tipo di approccio perché non aveva fatto niente di sbagliato e soprattutto perché quello che era successo era stato cercato e voluto dallo stesso Bennett contro la sua volontà”.

Il motivo per cui l’attrice ha sospeso il pagamento

Infine, il prossimo passo dopo questo comunicato di Asia Argento: “Dopo la scomparsa di Bourdain Asia non continuerà a pagare (a Bennett sono già stati versati 250 mila dollari), ma non lo denuncerà. La mia cliente non ha intenzione di perseguire Bennett per la sua condotta e riconosce che il suo passato sfortunato, la sua carriera di attore in stallo, e una causa contro i suoi stessi genitori per una presunta appropriazione indebita di più di un milione e mezzo di dollari dal suo conto potrebbero spiegare la sua disperazione nel cercare di ottenere soldi da Asia e da Bourdain per un fatto non vero avvenuto più di 5 anni fa”.