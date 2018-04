1 CONDIVISI Condividi Tweet

Se quello dell’Isola Dei Famosi è stato il “canna gate”, questo di Biondo potrebbe essere ‘l’autotune-gate’: in qualsiasi modo vogliamo chiamarla, la polemica tra Heather Parisi e il giovane concorrente ha necessitato di un comunicato ufficiale di Amici sulla vicenda per provare ad abbassare un po’ i toni.

Ecco cos’ha scritto la produzione Mediaset in merito ai recenti battibecchi:

Il caso di Biondo arriva ai piani alti di Mediaset: diffuso il comunicato ufficiale di Amici in merito alla vicenda di Heather Parisi e il concorrente

“La produzione Fascino pgt desidera esprimere la massima solidarietà a Heather Parisi in merito agli attacchi personali da lei ricevuti sui suoi profili social da parte di sedicenti fan dell’artista conosciuto come Biondo – fanno sapere i vertici dell’emittente, riferendosi in particolare all’episodio che ha visto coinvolto la figlia della celebre ballerina, minacciata dai fan del concorrente dopo aver ammesso che non le piaceva il modo di suo cantare – Vogliamo precisare che Biondo è evidentemente estraneo ai fatti, come già sottolineato da Maria De Filippi durante la diretta di sabato scorso, poiché com’è noto, ai ragazzi presenti al serale è assolutamente vietato sia avere contatti con l’esterno che accedere al web.”

La verità su Biondo e sul video a cui ha assistito durante la trasmissione: “Non ne sapeva niente”

Il comunicato ufficiale di Amici serve, infine, a far luce su alcune dinamiche di cui non tutti erano a conoscenza: “Il video citato in trasmissione da Biondo gli è stato infatti mostrato in settimana dalla produzione, affinché lui potesse sapere a cosa si riferisse la Parisi quando ne aveva fatto riferimento nella puntata precedente. La produzione si augura che il clima si rassereni e che le parti coinvolte possano ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma“.

Tutto è bene quel che finisce bene? Staremo a vedere…