Il Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma sarà ricordato il giorno dopo soprattutto per le polemiche sulle troppe parolacce detto sul palco di piazza San Giovanni. Colpa (o merito) di Lo Stato Sociale, il gruppo che ha conquistato il Festival di Sanremo arrivando al secondo posto con Una vita in vacanza. In apertura di evento, alle 15 circa, era appena partita la diretta di Rai 3 quando i ragazzi hanno agitato le acque con il brano, rivisto e aggiornato, Mi sono rotto il c…., che nel 2015 non passò la censura della Rai. Quest’anno nel mirino della band bolognese sono finiti la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luca Cordero di Montezemolo e Giacinto della Cananea, il professore ingaggiato da Di Maio per provare a formare il governo.

Concertone Primo Maggio a Roma: è polemica

“Mi sono rotto il c…. prima dei vitalizi sarebbe giusto tagliare i vostri cognomi”, ha gridato alla piazza il frontman Lodo Guenzi, anche conduttore della lunga maratona con Ambra Angiolini. “Non ci interessava la polemica, la nostra era solo una battuta sui cognomi. Non l’ho trovata particolarmente fuori luogo”, ha poi spiegato dietro le quinte. “La volgarità è una cosa diversa dalla scurrilità. La prima non necessariamente coincide con le parolacce e la seconda può anche esprimere dei concetti. Sono stati gli stessi autori a chiederci di aggiornare la canzone: si aprono spazi di libertà, e credo che sia molto più utile forzare i limiti in maniera intelligente per arrivare ad un altro livello”.

Primo Maggio Roma 2018, Gasparri protesta

“La presidente Casellati visita i lavoratori italiani in divisa all’estero, Rai e Cgil invece scelgono il turpiloquio #cercaladifferenza”, ha replicato su Twitter il solito Maurizio Gasparri. Non c’è stata vecchia che balla a salvarli stavolta. Lo Stato Sociale, d’altronde, non sono nuovi a polemiche del genere. Tre anni fa scatenarono indignazione per un bacio omosessuale in difesa dei diritti civili, mentre l’anno scorso se la presero con Matteo Salvini e il ministro Poletti, che parlando dei giovani italiani – quelli che “è meglio non averli tra i piedi” – disse che si creano più opportunità “a giocare a calcetto che a mandare in giro i curricula”.

I ragazzi bolognesi non sono stati gli unici finiti nell’occhio del ciclone. Ai rapper Gazzelle e Sfera Ebbasta sono stati contestati i vaffa e il dito medio mostrato al pubblico. Anche Francesca Michielin si è lasciata andare e nell’attacco di Vulcano ha citato il film La 25° ora di Spike Lee con un liberatorio “Affanculo io? Vacci tu!”.