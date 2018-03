Concorrenti del Grande Fratello Nip: svelati i primi nomi

0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’attesa è breve, manca circa un mese e le porte della casa più spiata d’Italia si riapriranno al pubblico di Mediaset. Intanto, ecco svelati i primi nomi dei concorrenti del Grande Fratello Nip. Questa edizione non sarà popolata da volti del tutto anonimi, dato che molti partecipanti allo show hanno già soggiornato nella casa di Cinecittà. Ebbene sì, alcuni inquilini delle edizioni passate torneranno nel programma.

Concorrenti del Grande Fratello Nip: tornano Guendalina Tavassi e Veronica Ciardi

Barbara D’Urso condurrà il Grande Fratello ed il pubblico non può essere che felice del ritorno della conduttrice al timone dello show. Non solo, con lei saranno in studio Cristiano Malgioglio, Vladimir Luxuria e Platinette in qualità di opinionisti. Tra questi ultimi, la padrona di casa Mediaset vorrebbe anche Mara Maionchi, ma ancora non è certa la sua presenza dati i numerosi impegni.

La data c’è: il GF Nip comincerà il 23 marzo. Non resta, dunque, che scoprire i concorrenti. Come anticipato, alcuni vecchi inquilini della casa di Cinecittà torneranno per rimettersi in gioco. Molti nomi sono stati ipotizzati finora e qualcuno aveva addirittura parlato della pantera Mascia Ferri. Tra i concorrenti sicuri, comunque, figurano i nomi di Veronica Ciardi, Guendalina Tavassi e Andrea Cerioli. Quest’ultimo è stato anche tronista di Uomini e Donne nel 2015, quando scelse la corteggiatrice Valentina Rapisarda.

Al GF Nip ci saranno anche parenti di personaggi celebri

Si chiama GF Nip, ma quest’edizione condotta da Barbara D’Urso non sarà popolata interamente da volti di persone comuni. Oltre ai concorrenti delle vecchie edizioni, infatti, ci saranno anche parenti di personaggi famosi. Tra questi va menzionato Marco Cucolo, l’attuale fidanzato della bella Lory Del Santo. Come al solito l’opinione pubblica è spaccata riguardo il cambio di rotta dello show: qualcuno sostiene che questa versione possa contaminare quella Vip, mentre altri trovano sia un bel modo di fare un tuffo nel passato.