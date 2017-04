1 CONDIVISI Condividi Tweet

La caccia ai conduttori estivi del 2017 è ormai aperta. I palinsesti per la stagione più calda dell’anno sono in piena rivoluzione e i direttori di rete stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Con le loro strategie, è partito anche il toto-presentatore. A partire dalla Rai. Il programma più ambito resta Unomattina Estate, per il quale sembra sicura la scelta di Tiberio Timperi e Valentina Bisti (giornalista dei Tg1).

Al termine del contenitore dell’ammiraglia Rai, dovrebbe esserci uno spazio con più donne protagoniste. Tra di loro potrebbe spuntare la sorpresa inattesa: il clamoroso ritorno di Veronica Maya, lontana dallo schermo dopo la celebre gaffe sexy di Tale e Quale Show. Gli altri nomi che circolano sono quelli di Arianna Ciampoli e Manila Nazzaro, al momento impegnata su Rai 2 con Mezzogiorno in Famiglia.

Tutti i conduttori estivi del 2017

Il programma che più brancola nel buio è Estate in diretta. L’unica certezza è che non ci sarà Eleonora Daniele. Salvo Sottile dovrà decidere se restare a Mi manda Raitre o tornare a Rai 1. La concorrenza è agguerrita: il posto di Cristina Parodi è ambito da Mia Ceran, lanciatissima da Quelli che il calcio e Rai dire Niùs; quello di Marco Liorni se lo giocano Massimiliano Ossini, Alberto Matano e Giacinto Pinto. Neanche a La7 se la passano bene. Il talent sui comici Eccezionale veramente torna a giugno con la seconda fase, mentre Luca Telese, nonostante il flop di Bianco e Nero, resta il favorito per condurre In Onda in coppia con il confermatissimo David Parenzo.