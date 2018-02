35 CONDIVISI Condividi Tweet

Il settimanale Spy ha calcolato la classifica dei conduttori più presenti in tv. Incrociando i dati del monte ore pro capite dei presentatori della televisione italiana, il magazine ha così stilato una lista dagli esiti inaspettati.

A guidare questa speciale classifica è Barbara Palombelli. La conduttrice, impegnata ogni giorno dal lunedì al sabato tra Canale 5 e Rete 4 con Forum e Lo sportello di Forum, totalizza 21 ore di presenza settimanale. Al secondo posto si piazzano Francesca Fialdini e Marco Liorni. Tra prima e seconda parte di La vita in diretta, restano in video ben 14,5 ore settimanali. Sul gradino più basso del podio c’è invece Maria De Filippi, che accumula 14 ore complessive con Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te.

Quasi allineate, poi, le due coppie regine del mattino televisivo. Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi sfiorano le 14 ore settimanali con UnoMattina, mentre Federica Panicucci e Francesco Vecchi arrivano a 12 con Mattino 5. Stesso accumulo anche per Barbara D’Urso (spalmata tra Pomeriggio 5 e Domenica Live) e Caterina Balivo con Detto Fatto.

La classifica dei conduttori più presenti in tv

Pari merito, con un totale di 10 ore a settimana davanti alle telecamere, Amadeus e Magalli. Il primo con I soliti ignoti su Rai 1 e Stasera tutto è possibile su Rai 2. Il secondo con le dirette mattutine di I fatti vostri. Tra gli iperpresenzialisti spicca poi Fabrizio Frizzi che con L’eredità arriva a 9 ore e stacca l’amica Antonella Clerici (7,5 ore per lei con La prova del cuoco) e Eleonora Daniele, in onda per 7 ore dal lunedì al sabato con Storie italiane e Sabato italiano.

Chiudono questa speciale lista Nino Frassica e Fabio Fazio. L’attore di Don Matteo e il conduttore di Che tempo che fa totalizzano 5 ore a testa. Quando la classifica diventa però quella dei presentatori italiani più pagati, Fazio stacca quasi tutti.