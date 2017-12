265 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbiamo parlato della presenza (o assenza) di Beppe Vessicchio, della lista dei 20 big in gara e delle nuovissime modalità di gara decise dal direttore Claudio Baglioni: ma chi saranno, in via definitiva, i presentatori di Sanremo 2018?

Annunciati (ufficiosamente) i due presentatori di Sanremo 2018: della prima si conosceva già il cachet, il secondo è una sorpresa

L’annuncio ufficiale di Viale Marconi avverrà il 9 gennaio, così come la foto di squadra sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni prima di dare il via alla kermesse: Davide Maggio, tuttavia, ha deciso di anticipare i due nomi che, insieme a Baglioni, saranno al timone del Festival di quest’anno.

Se da un lato sappiamo già che per i nuovi presentatori di Sanremo 2018 è già pole position Michelle Hunziker (qualcuno dice con un cachet stellare), dall’altro c’è un nome che spunta dalle fila del miglior cinema italiano. Parliamo di Romanzo Criminale, di Acab, di Saturno Contro, del più recente Suburra: insomma, parliamo di Pierfrancesco Favino!

La trattativa tra lui e la Rai sembra essere andata a buon fine, nonostante questo ruolo gli sia totalmente nuovo. Baglioni, d’altra parte, ha scoperto subito le sue intenzioni: lui non ci tiene a fare il conduttore, vorrebbe “fare il sacrestano che entra a inizio e fine messa”. E per svolgere questa funzione, dunque, ha voluto mettere insieme una coppia di assi: la Hunziker star del piccolo schermo e Favino idolo nel mondo del cinema.

Cambiamenti anche nel dopo Festival?

Un’altra news di questa edizione riguarda invece il dopo Festival, la striscia ironica e sagace della Gialappa’s e Nicola Savino. Non è un mistero che alcuni cantanti temono, quasi, di finire presi di mira dalle battute del trio: ebbene, quest’anno l’onere potrebbe essere affidato a Stefano Bollani.

Come se la caverà questa nuova ed insolita squadra?