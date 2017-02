0 CONDIVISI Condividi Tweet

A poche ore dalla sua apparizione al Festival di Sanremo, la confessione di Michele Zarrillo lascia i suoi fan stupiti e preoccupati. Recentemente era stato Al Bano a raccontare il dramma del suo infarto, e lo stesso male è toccato al cantante originario del quartiere di Centocelle, a Roma.

“Tre anni e mezzo fa ho rischiato di morire. Pensavo di non poter più cantare, figuriamoci arrivare qui ad affrontare di nuovo questo palco, che è sempre una grande prova emotiva”. ha dichiarato Zarrillo intervistato dal Settimanale Gente, prima del suo atteso ritorno a Sanremo. Il cantante, per la sua 12esima apparizione sul Palco dell’Ariston, porterà il brano “Mani nelle mani”.

La confessione di Michele Zarrillo: “Me la sono vista veramente brutta”

“Ho avuto un infarto” –prosegue la confessione di Michele Zarrillo – “Me la sono vista veramente brutta. Per fortuna non ero in casa da solo, l’ambulanza arrivò in soli sette minuti e l’ospedale era dietro casa mia. Mi operarono d’urgenza e mi misero cinque stent. Ho avuto paura, tanta, di perdere tutto e non solo la carriera”.

L’autore del brano “Una rosa blu” ha temuto per il futuro dei suoi figli

L’autore del celebre brano “Una rosa blu” ha temuto soprattutto di non poter riabbracciare i suoi tre figli, Valentina, 35 anni , Luca e Alice, 6 e 4 anni, avuti dall’attuale compagna Anna Rita: “Il pensiero che sarebbero potuti crescere senza un padre mi ha dato la forza di guarire. E poi sono stato davvero miracolato: una parte del mio cuore aveva smesso di battere e solo in rarissimi casi, dopo un infarto come il mio, riprende la motilità. Anche i medici erano sbalorditi. Quando ho fatto il primo elettrocardiogramma sotto sforzo e andava tutto bene mi sono commosso”.