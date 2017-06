344 CONDIVISI Condividi Tweet

Conti, Giletti e Fazio: i tre assi di casa Rai cambieranno il palinsesto dell’ammiraglia. Messi da parte l’introduzione del tetto degli stipendi e la competizioni tra le reti, il nuovo dg Mario Orfeo punta tutto sul trio delle meraviglie.

La presentazione ufficiale dei palinsesti avverrà il prossimo 28 giugno. Intanto, trapelano importanti indiscrezioni. Le più clamorose proprio sul weekend di Rai 1 dell’autunno 2017. I prime time di venerdì, sabato e domenica avranno per protagonisti Carlo Conti, Massimo Giletti e Fabio Fazio.

Il primo a scendere in campo sarà Conti, che allontana ufficialmente le voci di un abbandono della Rai per Mediaset. Anzi. A settembre si ripresenterà ogni venerdì con un suo cavallo di battaglia: Tale e Quale Show.

La novità è il sabato sera affidato a Giletti. Il conduttore è stato convinto a restare proprio dalla proposta di diverse prime serate. Continuerà con le dirette dell’Arena di Domenica In, ma presenterà anche una serie di speciali dedicati alla musica. Il format è stato già proposto lo scorso anno e ha funzionato. Da Zucchero – Partigiano Reggiano a Viva Mogol – al netto delle polemiche della famiglia Tenco – che riuscì a battere in ascolti Tú sí que vales di Maria De Filippi.

Conti, Giletti e Fazio cambiano il prime time di Rai 1

La domenica resta a Fazio. Prossimo al rinnovo di contratto (è stato avvistato nei corridoi di Viale Mazzini), traslocherà Che tempo che fa da Rai 3 a Rai 1. Adattandone il format ai contenuti più concilianti e familiari dell’ammiraglia.

In prime time arriverà anche Paola Perego: per lei si parla di almeno 14 prime serate divise in due programmi. Infine, la nuova Rai 1 potrà contare su un’altra ghiotta novità: Cristina Parodi condurrà Domenica In al posto di Pippo Baudo. Con tanto di rivoluzione in diretta da Milano. La vita in diretta sarà invece affidata a Marco Liorni e Francesca Fialdini.