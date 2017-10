210 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono in molti gli spettatori che si domandano cosa pensa Caterina Balivo di Serena Rossi. Entrambe napoletane, la prima padrona di casa assoluta di Detto Fatto, la seconda attrice prestata al piccolo schermo. Un tandem speciale che si è alternato con successo al timone del contenitore pomeridiano di Rai 2.

Le (poche) settimane di conduzione firmata Rossi hanno riscosso grandi consensi. Sin dalla prima puntata di Detto Fatto 2017-2018. Lo stesso può dirsi di Balivo, rientrata alla base a un mese e mezzo dal parto. Il suo ritorno del 2 ottobre scorso è stato seguito da oltre un milione di spettatori: un autentico record di ascolti.

È per questo motivo che le voci su una presunta rivalità tra le due si rincorrono. Serena sarà ora impegnata con la promozione di Ammore e Malavita, il nuovo film dei Manetti Bros. Poi ricomparirà in tv, stavolta su Rai 1: condurrà Celebration, programma musicale dove vedremo al suo fianco Neri Marcorè.

Alla guida di Detto Fatto, Rossi ha dimostrato professionalità e simpatia. Tuttavia, diversi fan sui social si sarebbero lamentati del fatto che Balivo, tornata in studio, non avrebbe ringraziato a sufficienza la sua sostituta. Segno di una evidente gelosia? A sciogliere il dubbio, ci ha pensato Caterina stessa che in un’intervista con il magazine Lady Blitz, ha svelato la verità sul suo rapporto con la collega.

Ecco cosa pensa Caterina Balivo di Serena Rossi

“Volevo un’attrice che potesse interpretare la mia conduzione e ha funzionato”, ha raccontato Balivo. “Detto Fatto non mi è mancato, ho fatto l’ultima riunione il 10 agosto e ho seguito da casa come autrice le prime 15 puntate, facendo il tifo per Serena. La partenza è stata molto buona, ci siamo ripresi subito. Se arriva una persona nuova, come dice mia madre, devi essere ancora più ospitale e le autrici sono state bravissime a non far sentire Serena spaesata”.

Diventata mamma per la seconda volta, adesso la conduttrice punta a tornare al 9% di share. Il suo obiettivo è dare spazio, oltre alle persone da casa, anche a temi come il bullismo, i libri, i bambini e la bellezza curvy.