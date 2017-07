37 CONDIVISI Condividi Tweet

Costantino Della Gherardesca attacca Fazio e Insinna e tutta la tv che lo annoia. In un’intervista concessa a Libero, il conduttore di Pechino Express si è confermato un finto bonario che non le manda a dire. Anche quando si tratta di suoi colleghi di casa Rai.

A cominciare dal presentatore di Che tempo che fa, che nel suo salotto non l’ha mai invitato. Giocoso e sarcastico, Costantino è entrato a gamba testa sulla questione che tiene banco da mesi: lo stipendio di Fabio Fazio.

“Da una parte detesto i populisti che si sono accaniti contro Fazio, dall’altra è davvero troppo per uno che fa tv vecchia, per certi versi”, ha dichiarato. Per le 32 puntate in prime time e su Rai 1 del suo talk, Fazio guadagnerà 2.2 milioni l’anno per quattro anni. Sarà così al timone del prodotto di punta della giornata festiva dell’ammiraglia Rai.

Ma Della Gherardesca ne ha anche per Flavio Insinna. “Parlare di soldi in video è ancora un tabù proprio perché esistono i miei colleghi, infinitamente più ricchi di me, che per ottenere più affetto dal pubblico sbandierano opere di beneficenza e pauperismi a pioggia”, ha detto. “Tipo Insinna, un buonista che trovo di pessimo gusto”.

Costantino Della Gherardesca attacca Fazio e Insinna (ma non solo)

Alla Rai, tuttavia, Costantino è affezionato. “Ricordo che l’era Monti qualcosa di buono la fece: io, senza raccomandazioni, cominciai a lavorare in Rai”, ha raccontato. “Dato che, rimanendo a Mediaset, Berlusconi voleva farmi fuori quando feci delle battute scorrette su Mario Giordano e sui bambini in Africa. Mi salvò Piersilvio”.

Ora tutta la sua scorrettezza è concentrata su Secondo costa, il programma anarchico che conduce in seconda serata su Rai 2. “È tutta ironia, anche quando ho cercato di convertire Nina Moric all’islamismo. Io non aspiro a presentare un programma d’arte su Sky. Il mio scopo, piuttosto, è evitare i populisti, riportare alla tv gente che non sarebbe mai tornata. Alla base c’è il valore estetico di non fare della televisione di merda, ma pure il fatto che il proliferare di questi format sta distruggendo le mie future possibilità di lavoro fra 5/6 anni”.