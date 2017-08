0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa ci fanno insieme Costantino Della Gherardesca e Valeria Marini? Sono la nuova grande coppia dell’estate dopo Ambra e Allegri, o Claudio Santamaria e Francesca Barra? Di sicuro tra i due bolle qualcosa in pentola, ma questo qualcosa andrà dritto dritto in televisione. Ecco di cosa si tratta:

Costantino Della Gherardesca e Valeria Marini verso il ‘matrimonio improbabile’

Oltre al già confermato Pechino Express, che il conduttore tornerà a presentare anche per questa nuova edizione, si parla infatti di un format tutto nuovo che si andrà ad aggiungere alle novità dei palinsesti Rai 2017-2018. Ad informare il pubblico e l’Ansa è Dagospia, il magazine di Alberto Dandolo, che descrive questo nuovo e suggestivo programma:

“Dopo la nuova edizione di Pechino Express Rai2 – scrive Giuseppe Candela sul magazine – trasmetterà a dicembre un nuovo programma dal titolo provvisorio ‘Matrimoni improbabili’. L’ironico conduttore girerà il mondo in una luna di miele perenne per conoscere le abitudini locali in tema di nozze. In ogni puntata sarà affiancato da una moglie diversa”.

Ed ecco perché vedremo Costantino Della Gherardesca e Valeria Marini insieme in questa avventura: “Il primo nome certo è quello della showgirl Valeria Marini”. La stellare showgirl potrebbe, insomma, essere la prima ‘sposa-concorrente’ dello show. A conferma di questa voce, arriva una dichiarazione dello stesso presentatore: “Diciamo che si tratterà di viaggi in paesi più pericolosi. E che mi sposerò più di una volta”.

Chi troveremo nella prossima edizione di Pechino Express

È evidente, dunque, che non stava parlando unicamente di Pechino Express, che per la gioia dei suoi fa ricomincerà il 13 settembre 2017, su Rai 2. Le location in programma sono le isole delle Filippine, del Taiwan e del Giappone, mentre nel cast troveremo: Alice Venturi e Guglielmo Scilla; Antonella Elia e Jill Cooper; Olfo Bosé e Rafael Amargo e, infine, Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro.