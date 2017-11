110 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo difende Brizzi dopo il sexgate che ha coinvolto il regista e scrittore. L’autore di Notte prima degli esami e Ex è stato accusato di molestie da dieci aspiranti attrici. In un servizio andato in onda a Le Iene, le ragazze lo hanno additato di avere sfruttato presunti provini nel suo loft per fare massaggi non richiesti e tentare rapporti non consensuali.

Dopo la lettera aperta della moglie Claudia Zanella, Brizzi ha incassato il sostegno di colleghi e amici per la gogna mediatica alla quale è stato sottoposto. Ora arriva l’intervento dell’inventore del talk show all’italiana.

“Questi casi che spuntano così all’improvviso, e dopo diversi anni, mi fanno venire il sospetto che qualcuna in cattiva fede l’abbia detto per mettersi in mostra”, ha dichiarato Costanzo in una intervista al Quotidiano Nazionale.

“Molestie e avances ci sono sempre state”, ha aggiunto. “I divani dei produttori italiani si sono consumati per quante ne hanno viste. Mi raccontano che ce ne fosse uno piuttosto famoso. Mi rendo conto che una al momento del fatto si chieda: ‘Come faccio a denunciare una molestia se poi non lavoro più?’. Tuttavia questi casi che spuntano così mi fanno venire il sospetto che qualcuna in cattiva fede l’abbia detto per mettersi in mostra”.

Maurizio Costanzo difende Brizzi: le sue parole

Nello specifico del caso Brizzi, “non solo non c’è una prova, ma non esiste neanche una denuncia”, chiarisce il conduttore. “Quindi non si può massacrare un artista bravo in questa maniera. Lo stanno descrivendo come un mostro. Tutto per colpa di alcune trasmissioni tv che hanno dato largo spazio alle accuse. Non si può condannare alla gogna un bravo regista senza una prova e fidandosi solo di chi accusa”.

Secondo Costanzo, anche in tv ci sarebbero dei casi simili, anche se “non si è mai saputo nulla”. “Nei corridoi della Rai ne sentivo di cotte e di crude”, ha concluso. “Alle giovani attrici va detto che ai provini ci devono andare non da sole ma accompagnate dagli agenti. Ha ragione Nancy Brilli: il provino non si fa a casa del produttore”.