748 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristina e Benedetta Parodi che tandem a Domenica In: le sorelle appariranno per la prima volta insieme nello stesso programma. Come rivelato da TvBlog, Benedetta farà parte del cast fisso dello storico contenitore domenicale di Rai1, condotto dalla sorella Cristina a partire dal prossimo 15 ottobre.

Le due hanno sempre manifestato apertamente la loro voglia di poter lavorare una accanto all’altra. In passato sono state ospiti di alcuni programmi televisivi, come L’Arena di Massimo Giletti e il Festival di Sanremo nel 2013. Ma non hanno mai condiviso una trasmissione in pianta stabile.

Le novità di Domenica In 2017-2018 saranno numerose, come già annunciato nei giorni scorsi. Dalla diretta dagli studi di Cinecittà a Roma alla “strana coppia” di vicini Claudio Lippi e Adriano Panatta, fino alla presenza di un co-conduttore e di un comico ancora da annunciare.

Benedetta è attualmente in onda con la quinta edizione di Bake Off, il talent show dedicato al mondo della pasticceria con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. La regina del “cotto e mangiato”, intervistata dal Giornale sui suoi prossimi progetti, non si era sbilanciata: “Bake Off è la mia casa, mi ci trovo benissimo e sul futuro posso dire solo: chissà”.

Cristina e Benedetta Parodi che tandem a Domenica In

Nel frattempo, le carte in tavola sono cambiate: anche la piccola delle sorelle Parodi sarà effettivamente nel cast di Domenica In. Ma attenzione: non sarà una conduzione doppia.

Cristina rimarrà la padrona di casa. Benedetta, invece, farà parte dei personaggi che ogni domenica graviteranno al fianco dell’ex volto di La vita in diretta. Al momento, tuttavia, non ci sono ulteriori dettagli ed è prematuro anticipare cosa farà nello specifico. Manca circa un mese alla partenza del programma e la redazione sta lavorando per stabilire al meglio gli spazi dello show.

Io e la cri!❤️ #sanremo2017 #Sanremo @pinkoofficial Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 8 Feb 2017 alle ore 09:54 PST