Cristina e Benedetta Parodi raccontano la loro Domenica In. Le due sorelle appariranno per la prima volta insieme nello stesso programma a partire dal 15 ottobre. Un evento molto atteso perché era dai tempi delle gemelle Kessler che non si vedevano due sorelle insieme nello stesso show.

In un’intervista al Corriere della Sera, il tandem di Domenica In si è lasciato andare a una serie di anticipazioni sul format della storica trasmissione di Rai1. “La linea editoriale è quella di riportare in tv le domeniche di un tempo, un intrattenimento per famiglie con spazi dedicati alla musica, interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, anche attualità ma sempre con la cifra del sorriso piuttosto che il taglio dell’angoscia”, ha detto Cristina.

L’attacco di Massimo Giletti sugli ascolti, con la concorrenza diretta di Domenica Cinque, non le fa paura: “È un intrattenimento diverso, il pubblico avrà la possibilità di scegliere. Barbara è bravissima, il suo è un modo che funziona, noi non siamo capaci di fare quel tipo di televisione, ma non ce lo chiedono nemmeno”.

Ma com’è nata quest’inedita collaborazione? “Le ho chiesto spudoratamente io se poteva pensare a uno spazio per me dedicato alla cucina”, ha rivelato Benedetta. “È sempre stato un sogno poter lavorare insieme, ne parlavamo da tempo, ho colto la palla al balzo”, conferma Cristina. “A quel punto bisognava osare di più e pensare a una conduzione in coppia: se hai due sorelle te le devi giocare bene”.

“Non so fino a che punto ci spingeremo, ma siamo due a cui piace divertirsi, porteremo anche il nostro vissuto, la nostra complicità scherzosa”, hanno detto. Cristina è “quella rock ‘n’ roll: sono appena andata al concerto dei Rolling Stones, esco spesso, mostre, teatri, sfilate, non sto mai ferma”; Benedetta è “più da musica classica, a me piace stare a casa con la copertina sul divano, sono fondamentalmente pigra”. La loro Domenica In sarà “fatta di serenità e allegria, anche con ospiti curiosi che magari non si vedono in altre trasmissioni”.