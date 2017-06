1 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristina Parodi condurrà Domenica In. La notizia era nell’aria da tempo, a corollario della volontà della conduttrice piemontese di lasciare La vita in diretta. Come reso noto dal Messaggero, Parodi “abbandona” Marco Liorni, affiancato dal 2014 nella conduzione del programma pomeridiano di Rai 1. La sua decisione è motivata dalla voglia di essere più vicina alla famiglia. La vita in diretta va in onda da Roma, mentre la giornalista vive a Bergamo col marito Giorgio Gori e i tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica.

Domenica In farà parte di quella piccola rivoluzione che riguarderà i nuovi programmi di Rai 1, voluta dal nuovo direttore generale Mario Orfeo. La diretta avverrà probabilmente da Milano. Inoltre, non è così sicuro che al timone dell’Arena ci sarà Massimo Giletti.

“Il mio futuro? Questo lo stabiliremo… Sarebbe scorretto dire delle cose oggi senza un interlocutore importante come il direttore generale”, aveva detto a #CartaBianca. “Quando arriverà, se vorrà, ci siederemo ad un tavolo e ne discuteremo in maniera seria. Io spero di rimanerci in Rai ma non ci sto a discapito di determinate situazioni”.

L’addio certo è alla coppia Pippo Baudo-Chiara Francini. Parodi sarà la prima a subentrare. Chi la affiancherà è ancora da decidere. Intanto, il suo ormai ex collega Marco Liorni ha salutato il pubblico di La vita in diretta per la pausa estiva. E lo ha fatto annunciando importanti novità. Innanzitutto al suo fianco, dove alla ripresa troverà l’ex Unomattina Francesca Fialdini.

Il conduttore romano ha auspicato “una trasformazione che andrà messa a punto ma che è necessaria e importante”. “Sto per salutarvi dopo questa lunga stagione di Vita In Diretta e dopo i ‘tempi supplementari’ di queste due settimane che ho condotto senza la mia ‘socia’ Cristina”, ha precisato scherzando su Twitter. Per ora, dal 19 giugno al suo posto arriveranno Paolo Poggio e Benedetta Rinaldi.

