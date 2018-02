383 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristina Parodi critica Barbara D’Urso e il suo programma di punta, Domenica Live. La giornalista e conduttrice di Domenica In, ospite di Tv Talk su Rai 3, ha voluto legittimare le differenze sostanziali tra i due contenitori domenicali. Informazione e intrattenimento da una parte, gossip e contenuti “trash” dall’altra.

L’esperimento tentato da Cristina e Benedetta Parodi, tuttavia, non ha incontrato il gusto del pubblico. Nonostante si sia risollevato nella media d’ascolti nelle ultime domeniche, il programma dell’ammiraglia Rai è stato spesso doppiato in termini di share dal concorrente Mediaset.

Lo dimostrano i dati del daytime pomeridiano di domenica 18 febbraio 2018. Finito Sanremo e il suo effetto trainante, Domenica In è tornato su livelli flop con 2.185.000 spettatori pari ad uno share dell’11.7%, nella prima parte, e 1.645.000 spettatori con il 9.4% nella seconda. Domenica Live ha raccolto tra i 2 e i 3,4 milioni, con un picco nella parte in onda dalle 16.57 alle 17.44 pari al 19.9% di share.

Parodi, però, rivendica la propria formula semplice ed efficace. “Non ho capito i motivi di questo eccessivo accanimento nei confronti di Domenica In”, ha detto a Massimo Bernardini. “I dati erano uguali a quelli del passato. Noi la guardiamo la D’Urso, non io direttamente, così come lei guarda noi”.

Cristina Parodi critica Barbara D’Urso: le sue parole

“I nostri programmi sono diversi: da una parte c’è la donna con il seno più grande e dall’altra c’è l’intervista a Piero Angela”, ha aggiunto. Il riferimento è ovviamente al caso di Allegra Cole, la maggiorata che con un seno di 11 chili, 137 centimetri di circonferenza e una decima misura, è il motivo per cui il Moige, il Movimento Italiano Genitori, ha inviato un esposto contro il programma, ritenuto “inaccettabile e diseducativo”.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Già in passato Parodi aveva punzecchiato Barbara D’Urso sull’etica della professione, la tv del dolore e i particolari morbosi spiattellati in diretta nei rotocalchi. Ma a Tv Talk, la cui puntata è disponibile su RaiPlay, la presentatrice ha “archiviato” anche l’esperienza della conduzione con la sorella Benedetta: “Mi dispiace moltissimo. Ci tenevamo, era un nostro sogno da tempo. Per noi avrebbe avuto senso, sarebbe stato bello continuare. La tv di oggi però macina tutto molto velocemente. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai 1”.