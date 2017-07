1 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristina Parodi lascia momentaneamente Instagram. La conduttrice, dalla prossima stagione al timone di Domenica In, sarà una delle protagoniste assolute dei palinsesti Rai 2017-2018. La vita in diretta passerà a Francesca Fialdini e Marco Liorni e la giornalista rivoluzionerà il contenitore domenicale con una formula inedita.

La scelta dei vertici di Viale Mazzini non è stata apprezzata da tutti. Parodi è finita al centro del gossip estivo a causa della sua ricollocazione. Persino Maurizio Costanzo le ha lanciato una stoccata. “Non credo che sia in grado di sostituire Giletti per quel tipo di informazione”, ha dichiarato.

Per ricaricare le batterie e arrivare pronta a questa nuova avventura, la presentatrice si sta godendo le meritate vacanze estive. Per l’occasione, ha lanciato un messaggio ai suoi followers dal suo profilo Instagram ufficiale. Una sorta di sentito appello e ringraziamento a tutti i suoi fan. “Sono in vacanza dal lavoro e quindi anche dai social”, ha scritto.

“Non ho problemi ad ammettere che li uso principalmente per lavoro”, ha aggiunto. “Quindi quando stacco amo vivere i tramonti e i momenti con la mia famiglia e i miei amici senza l’occhio della fotocamera ma guardandoli coi miei. Mi scuserete per questo”.

Cristina Parodi lascia momentaneamente Instagram

“Volevo però dirvi che i vostri commenti anche quest’anno mi hanno accompagnato ogni giorno dandomi spesso la forza e l’entusiasmo per portare a termine una stagione particolarmente lunga e faticosa anche se ricca di soddisfazioni”, ha proseguito. “Grazie davvero delle cose meravigliose che mi scrivete e anche delle critiche costruttive che tengo sempre in considerazione. Mi aspetta l’anno prossimo una sfida ancora più difficile quella della domenica e spero di avervi ancora vicino per capire i vostri gusti e aiutarmi a realizzare un programma che possa essere all’altezza di Rai 1 e del suo pubblico. Auguro a tutti di trascorrere un’estate serena e di ritrovarvi presto”.