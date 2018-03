13 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristina Parodi racconta le sue tante sfaccettature. La conduttrice, ospite di Controluce, è stata intervistata da Giuseppe Di Piazza e ha affrontato diversi argomenti, dalla discussa Domenica In al risultato delle elezioni del 4 marzo. Proprio sul contenitore domenica di Rai 1 ha ricevuto moltissime critiche. Il suo futuro al timone della trasmissione non è così scontato. “Bisogna intanto finire questa stagione prima di decidere se rifarlo”, ha spiegato. Secondo Parodi, le polemiche sul programma sono state “eccessive”, perché in fondo lo storico show dell’ammiraglia Rai “si è consolidato” con il tempo e “la galoppata è ancora lunga”.

Cristina Parodi: Instagram favorisce l’odio?

Restano “dolore e rammarico” per quanto accaduto con la sorella Benedetta, che ha lasciato Domenica In dopo aver già cominciato a diminuire il suo tempo di permanenza davanti alle telecamere. Cristina si aspettava “un altro tipo di partecipazione”, ma ha assicurato che “il nostro rapporto non è scalfito”. È stata proprio la presenza di Benedetta a scatenare una lunga campagna denigratoria nei suoi confronti, sui social e non solo. “I social favoriscono l’odio e il risultato di queste elezioni è in gran parte dovuto alla Rete. I cittadini sono lasciati da soli, quando sono soli e arrabbiati sfogano su internet tutta la loro insoddisfazione. Gli odiatori sono una categoria squallida e pericolosa”. Come aveva già denunciato attaccando gli haters di Domenica In.

Cristina Parodi: figli e marito nel cuore

Per la conduttrice, “l’Italia venuta fuori dalle urne è arrabbiata e ciò non credo che porti a nulla di buono”. L’ha provato in prima persona perché suo marito Giorgio Gori, con il quale è sposata da 22 anni e ha tre figli, è stato sconfitto in Lombardia. L’ex braccio destro di Renzi resta “bello e intelligente, appassionato e curioso”. Mentre lei è quella “schiva e riservata”, “non troppo ambiziosa”: “Mi è sempre stato detto che io mettevo un po’ in soggezione”, ha svelato. Se guarda al passato, Parodi non ha rimpianti. “Rifarei tutto dall’inizio alla fine, anche Domenica In. Le difficoltà aiutano a diventare più forti”. L’intervista di Controluce è disponibile su Corriere Tv.