Cristina Parodi parla di Domenica In per la prima volta. La conduttrice, volto di La vita di diretta per tre stagioni, sarà al timone del contenitore domenicale di Rai1 a partire dal 15 ottobre. Un’avventura professionale inedita per una delle presentatrici più amate del piccolo schermo.

“Sarà una grande responsabilità”, ha raccontato in un’intervista concessa al quotidiano Libero. “Domenica In ha una tradizione di maestri che hanno fatto la storia della televisione. Questo incarico grandioso corona il mio percorso professionale di studio e di lavoro. Mi sento onorata di essere stata scelta, ma non nascondo di avere anche un po’ di paura”.

Nonostante le parole al veleno di Massimo Giletti, le novità di Domenica In 2017-2018 saranno tante ed eccitanti per il pubblico dell’ammiraglia Rai. “Non bisogna correre il rischio di essere noiosi o soporiferi”, ha precisato Parodi. “Per questo io e il mio cast artistico abbiamo messo in serbo una sfilza di sorprese. Lavoriamo dall’estate, a pieno ritmo. Quattro ore di trasmissione a cominciare dalle 14 sono impegnative, ma ci daranno la possibilità di fare un’infinità di cose”.

Il programma “sarà intrattenimento vero, mescolato con tanti argomenti: attualità, spettacolo, varietà, interviste, cronaca. Cercheremo di traghettare il pubblico nel migliore dei modi. E avverto: si vedrà una Cristina finora rimasta segreta, pronta a esibirsi con tante novità. E non soltanto nell’abbigliamento…”.

Cristina Parodi parla di Domenica In (e del suo cast)

Al suo fianco ci sarà la “strana coppia” formata da Claudio Lippi e Adriano Panatta. “Claudio è un veterano della tv come si deve, un vero uomo di spettacolo. Sono entusiasta di lavorare con lui. Insieme metteremo in scena una bella sfida”. Ma soprattutto il pubblico attende la coppia di sorelle, Cristina e Benedetta. “Fosse per me porterei tutta la famiglia al mio fianco in televisione”, ha scherzato la conduttrice. “Un programma a intera conduzione Parodi, sarebbe magnifico! Ed è il mio sogno più grande. Il coronamento di tutto. Chissà, un giorno magari, perché no?”.