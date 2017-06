111 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo La vita in diretta, Cristina Parodi rivoluziona Domenica In. La conduttrice sarà il nuovo volto dello storico programma di Rai 1 e promette importanti cambiamenti nel format della trasmissione. La giornalista sarà infatti alla guida dello show. Ma la diretta avverrà dagli studi di Milano e non da Roma, come è sempre accaduto.

Sin dalla metà degli anni Settanta, il periodo delle prime edizioni con Corrado, il “programma-fiume” dell’ammiraglia Rai è andato in onda dalla capitale. Prima c’erano stati gli ex studi INCOM, diventati Dear, in Via Ettore Romagnoli. Poi lo studio di La vita in diretta in Via Teulada. Un passaggio di testimone vero e proprio.

Parodi condurrà Domenica In con questa rinnovata formula spinta dalla voglia di essere più vicina alla famiglia. La vita in diretta andava in onda da Roma, mentre la conduttrice vive a Bergamo col marito Giorgio Gori e i tre figli, Benedetta, Alessandro e Angelica. Ora la diretta milanese le consentirà di raggiungere la famiglia non appena terminerà la puntata.

“Non siamo certo la famiglia sempre con il sorriso sulla bocca come quelle che si vedono nelle pubblicità”, ha raccontato Cristina. “Fondamentalmente, per loro siamo dei bancomat. E ogni tanto anche qualche altra cosa, per fortuna”.

Già durante l’ultima stagione di La vita in diretta, Parodi aveva sperimentato la conduzione a distanza. Nelle puntate del venerdì e in occasione dell’Expo di Milano, la giornalista era presente da uno studio preparato ad hoc in Corso Sempione. Così la nuova formula di Domenica In, fresco di anniversario dei 40 anni. Dopo la prima parte di trasmissione in onda da Roma (con ogni probabilità sarà ancora Massimo Giletti a condurla), la linea passerà a Milano. Dove il pubblico troverà appunto Cristina Parodi.

Una rivoluzione già contestata prima ancora di iniziare. Sono in molti a domandarsi con quale criterio Viale Mazzini conceda un privilegio del genere.