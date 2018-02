520 CONDIVISI Condividi Tweet

Che piacciano o meno tutti i suoi programmi – o che ci si concentri su le foto di Sonia Bruganelli, sua moglie – è innegabile che sia uno dei presentatori più indiscutibilmente bravi del piccolo schermo italiano: su questa base viene fuori un’amara critica a Bonolis colpevole – a quanto pare – di aver sprecato il suo talento.

La critica a Bonolis: “Butta via il suo talento”

Autori di questa analisi il gruppo de L’Espresso, che dalle sue pagine pubblica un articolo della rubrica ‘Visioni – Ho visto cose’. La reporter, Beatrice Dondi, esordisce così: “Sulla carta avrebbe tutto quanto si possa desiderare: simpatia, prontezza di spirito, battuta fulminante, energia postiva, parlantina fluida, sorriso ironico e quel filo di pancetta che affiora dalla cinturina di pelle in grado di rassicurare ogni uomo più del bacio della buonanotte. Eppure Paolo Bonolis ha deciso per un qualche malsano motivo di prendere questi doni di madre natura, accartocciarli dentro ascolti milionari e gettarli alle ortiche. Ed è davvero un peccato, perché come lui non c’è nessuno e lo spreco fa sempre rabbia.”

A cosa si riferisce questa critica a Bonolis? È facile indovinarlo quando si parla del presentatore che “si butta sulla signora e sullo stacco musicale urla «adesso tromba!»“, o che “al ragazzo gay intima “attento al fagiolo”, e per scaramanzia si fa toccare il didietro dal concorrente di turno.”

Paolo Bonolis è un “folletto che rimesta nel basso, eppure basterebbe così poco”

Insomma, un campionario di doppi sensi – anche volgari – che non renderebbe giustizia alla reale professionalità di Bonolis, che “è in grado di riempire i vuoti, occupare lo studio, ricordare a memoria e ripetere a macchinetta senza sbagliare neppure una virgola“.

Secondo l’autrice dell’articolo de L’Espresso basterebbe davvero poco per farlo rialzare dalla sua attitudine da ‘folletto che rimesta nel basso’. E a voi, dove piace di più il mitico presentatore di Bim Bum Bam? Vi ritrovate in queste parole?