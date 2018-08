0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il crollo del ponte di Genova, tanti artisti del mondo del cinema, della tv e della musica hanno detto la loro sulla tragedia della città ligure. Tra questi anche i Ricchi e Poveri, genovesi doc. Ospiti di La vita in diretta Estate, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno raccontato la loro esperienza in merito. “Passavamo per quella strada un’ora prima, eravamo diretti in Calabria. Siamo passati proprio su quel ponte e ci siamo passati tantissime volte”, ha detto la cantante. “Ci sono stati anni fa già dei problemi. È vero che si finisce sempre per parlarne dopo, ma quando è stato costruito si sentiva dire che non si sapeva come l’avessero fatto. E allora perché non l’hanno buttato giù? Lo fai di nuovo e ti prendi le tue responsabilità”.

Crollo ponte Genova, Ricchi e Poveri erano lì

“Quando abbiamo sentito la notizia – ha aggiunto Sotgiu – non abbiamo solo pensato al fatto di esserci passati poco prima, ma a tutti quelli che ci passano ogni giorno e, soprattutto, alle persone che hanno perso la vita. Questa è la grande tragedia. Si è sempre detto che sarebbe durato 50 anni, allora buttiamolo giù 40 anni dopo”. Le loro parole arrivano dopo quelle di altri genovesi doc come Luca Bizzarri, Francesco Baccini e Cristiano De Andrè.

Ponte Morandi Genova, parola ai genovesi

“A Genova c’è silenzio. Leggo lacrime, accuse, ma so già che non pagherà nessuno”, ha detto il comico, che fa sempre discutere sui social, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Quel ponte voleva dire che ero arrivato a casa. Ma ogni volta mi dicevo ‘speriamo bene’”, ha spiegato Baccini. Più duro il figlio di Fabrizio De Andrè: “È stata una tragedia immane, Genova è sempre colpita, non so come mai, da alluvioni. Sono arrabbiato, questa era una tragedia annunciata. Quel ponte è sempre stato pericolante, dovevano buttarlo giù, sono tutti nodi che vengono al pettine”.