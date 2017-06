13 CONDIVISI Condividi Tweet

Daniela Santanchè aggredita in diretta tv: è successo a Dalla vostra parte. Nel corso del programma condotto su Rete 4 da Maurizio Belpietro, la deputata di Forza Italia era in collegamento da Roma. Nei pressi della Stazione Termini, la parlamentare sarebbe stata oggetto di un lancio di sassi da parte di alcuni uomini. Una persona è stata subito fermata da alcuni agenti intervenuti per ristabilire l’ordine.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Una simile disavventura era capitata poche settimane fa alla giornalista di Matrix Francesca Parisella. Santanchè si trovava nello stesso luogo in cui l’inviata del talk di Nicola Porro era stata assaltata. Innervositi dalla presenza delle telecamere, le persone inquadrate dagli operatori avrebbero estratto delle pietre. Il lancio di sassi non sarebbe andato a buon fine: la deputata forzista si è scansata ed è rimasta così illesa.

Daniela Santanchè aggredita: il video

“La cosa più pazzesca è che loro sono organizzati, perché queste pietre le nascondono negli angoli, sotto i cartoni, nelle borse di plastica. Non sapevano che saremmo venuti stasera, quindi è il loro modo di fare”, ha riferito Santanchè. Gettando ulteriore benzina sul fuoco, ha poi aggiunto: “Se non fosse arrivata la polizia, non sarebbe stato possibile difenderci”. “Me la sono vista brutta…”, ha scritto qualche ora dopo sul suo profilo Twitter ufficiale.

Non contenta, l’onorevole forzista ha promesso che il suo tour politico nelle cento stazioni d’Italia “continua anche dopo i gravi episodi di ieri sera”. Santanchè e il suo neo-movimento “Noi repubblicani popolo sovrano” hanno l’obiettivo di portare sostegno alle forze dell’ordine e di protestare per ottenere un’accoglienza dei migranti più giusta. Un tour iniziato lo scorso 29 maggio con un sit in alla Stazione Centrale di Milano, indossando la t-shirt “I Love Polizia”. Il video di quanto accaduto a Dalla vostra parte è disponibile a questo link.