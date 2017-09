131 CONDIVISI Condividi Tweet

Daniele Bossari avrebbe bestemmiato durante una diretta del Grande Fratello Vip. Per questo motivo il conduttore, finito in nomination al reality show di Canale5, sarebbe a rischio espulsione. L’episodio è piuttosto controverso perché è nato da una segnalazione arrivata sui social.

Nel corso di una chiacchierata notturna con gli altri inquilini della casa, Bossari si è fatto scappare un “Dio bo”. Su Twitter e Facebook è scoppiata subito la polemica: c’è chi lo accusa di aver imprecato e chi lo difende sostenendo che la frase incriminata non è una bestemmia.

Giunti al diciottesimo giorno, i concorrenti del programma hanno scardinato ogni equilibrio. Il conduttore, dopo le minacce di Jeremias Rodriguez, ha incassato a distanza una bellissima dedica d’amore della compagna Filippa Lagerback, celebre volto di Che tempo che fa. Inoltre, contando sulla sua saggezza, ha provato ad aprirsi al dialogo con Ignazio Moser, una riconciliazione complicata vista la lite tra i due di lunedì sera.

“Io al momento non sono niente e nessuno, e uno dei primi fatti salienti della mia immagine come personaggio sarà questa qui. Non penso di meritarmi di essere etichettato con questa cosa”, ha rimproverato il figlio di Francesco a Bossari. Daniele ha replicato pacatamente – “L’idea mia rimane, ma qui bisogna essere chiari. Ognuno può esprimersi e dire quello che pensa, ma con te avevo bisogno di chiarirmi” – e ha abbracciato il “rivale”.

Daniele Bossari avrebbe bestemmiato al Gf Vip

Poi, nella notte, l’episodio in questione. Se da un lato qualcuno afferma di aver sentito la presunta bestemmia, dall’altro c’è chi lo sostiene, dichiarando che Bossari non ha detto “Dio bo” ma semplicemente “io boh”. Al momento però, nessuno può dare certezza di quanto accaduto e solo gli autori del Grande Fratello – come già successo in qualche edizione passata – possono prendere la decisione più corretta.

Fatela finita #Bossari non ha proprio bestemmiato

come vi rode eh che sia il preferito da tani@GrandeFratello pensate alle altre volgarità — Tiziana SullaLuna ♡☆ (@tizianasullalun) 29 settembre 2017

Ogni reality che si rispetti prevede bestemmia e omofobia, che non CE LO SAI??? 😂😂😂 @Undiscovered600 @Aeris0 #GFvip #Bossari — Mela Verde 🍏 (@MelaVerde1) 28 settembre 2017