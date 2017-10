467 CONDIVISI Condividi Tweet

In occasione del suo compleanno, Daniele Bossari commuove al GF Vip con un discorso insolito, diverso rispetto a quelli a cui ha abituato gli altri abitanti della casa e il pubblico.

Ecco perché Daniele Bossari commuove al GF Vip: un discorso speciale dedicato ai suoi compagni d’avventura

Il 1 ottobre 2017, per i suoi 43 anni, l‘ex volto di MTV e del programma Top of The Pops ha voluto festeggiare con un toga party, al quale tutti gli altri concorrenti del programma hanno preso parte molto volentieri, anzi: gli hanno persino preparato uno striscione con dediche e firme – anche della sua famiglia.

Un momento pieno d’emozione e affetto, che ha portato allo sfogo sentimentale con cui Daniele Bossari commuove al GF Vip: “Sono molto contento di essere qui – ha dichiarato in diretta dalla casa- sono onorato della vostra presenza. Sono felice di condividere questo momento con voi, persone che sto scoprendo in questa Casa e persone che mi stanno cambiando la vita. Veramente. Perché uno dei motivi per cui sono qua è che dovevo combattere una serie di fantasmi e voi mi avete già fatto vincere molte battaglie. Alcune mi rimangono e spero di avere il tempo per poterle vincere. Grazie.”

Buon compleanno Daniele! La dedica amorosa di Filippa Lagerback

Contemporaneamente, la sua adorata moglie gli stava scrivendo un’appassionata dedica di compleanno: “Auguri Amore Mio, ti amo da impazzire, scavalcherei quel muro per abbracciarti e per dirti quanto sei speciale! Ma so che il mio pensiero ti arriverà, siamo sempre connessi. Divertiti e goditi questa esperienza pazzesca, sono orgogliosa di te, sei l’uomo che ho sempre sognato“

Un bel momento di condivisione e di spontaneità da parte del concorrente, che questa settimana potrebbe dover lasciare la casa, se sconfitto da Carmen Di Pietro. E a te piacerebbe che restasse? In fondo è solo adesso che ha cominciato ad aprirsi un po’, dopo la minaccia di Jeremias Rodriguez e le polemiche con la redazione…