Dai social network sono arrivate le prime foto di Daniele Liotti sul set di Un passo dal cielo 5. L’attore, attualmente in tv nel cast di Immaturi, si trova sul Lago di Braies, paradiso naturale tra le Dolomiti, per i sopralluoghi dell’attesissima quinta stagione della fiction di Rai 1. Un autentico paesaggio mozzafiato, circondato da boschi di conifere e ripidi dirupi, ammantati in queste settimane da tantissima neve.

Daniele Liotti sul set di Un passo dal cielo 5

Il finale di Un passo dal cielo 4, andato in onda lo scorso 21 marzo, aveva coronato un’ottima stagione, chiudendo tutte le vicende degli abitanti di San Candido. Un happy end che il pubblico ha gradito, sia per la storia di Vincenzo ed Eva (Enrico Ianniello e Rocío Muñoz Morales) che per quella di Natasha e Tommaso (Caterina Shulha e Tommaso Ramenghi). Anche gli ascolti hanno premiato la serie creata da Salvatore Basile (Il giudice Mastrangelo, Il Restauratore, Una pallottola sul cuore), prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jan Maria Michelini. L’episodio conclusivo aveva incollato alla tv 5 milioni 769mila spettatori, pari a uno share del 24,52%. Numeri in linea con la media stagionale.

Le foto: Daniele Liotti sul set di Un passo dal cielo 5

Liotti, interprete dell’affascinante guardia forestale Francesco Neri, è stata un’autentica scommessa vinta dopo l’addio di Terence Hill. In compagnia dell’amica food blogger Lucia Ciattaglia, è tornato in questi giorni in Val Pusteria per le scene di prova nel paesaggio invernale. Dal suo profilo Instagram, ha postato gli scatti dalla perla dei laghi alpini. L’attore era in realtà da solo, senza il resto del cast, perché le riprese ufficiali inizieranno a maggio. Prossimamente, infatti, vedremo Liotti nel tv movie Duisburg – La linea di sangue, film verità di Enzo Monteleone sul regolamento di conti tra cosche della ‘ndrangheta in Germania. Al suo fianco, il tedesco Benjamin Sadler ed Ester Pantano, l’attrice rivelazione di La mossa del cavallo.

