Trascorsa più di una settimana dalla fine di quest’ultimo Festival di Sanremo, Daria Bignardi difende Diletta Leotta e il suo abbigliamento scelto per salire sul palco dell’Ariston che tanto ha fatto discutere il mondo dello spettacolo. Tre le ospiti di Carlo Conti per parlare del cyberbullismo di cui è stata vittima, dopo che il suo smartphone è stato hackerato pochi mesi fa, la conduttrice sportiva ha indossato una mise molo sexy.

Tra i primi detrattori della sua scelta stilistica, Caterina Balivo, che con alcuni tweet ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’abbigliamento scelto dalla giornalista abbinato al tema trattato. A difendere la Leotta sono scese in campo molti altri volti della tv, tra cui anche Maria de Filippi e adesso in un lungo articolo su Vanity Fair, anche la direttrice di Rai 3.

Daria Bignardi difende Diletta Leotta: “Una scelta che rafforza il messaggio”

Daria Bignardi difende Diletta Leotta: “Non solo Diletta Leotta invece ha reagito e ha denunciato, ma si è presentata a Sanremo per parlare di cyberbullismo vestita come un papavero sexy” – ha dichiarato la Bignardi attraverso la sua rubrica – “corpetto a reggiseno e ampia gonna con spacco – subito definito «alla Belén» – rossi, con ricami argentati. Una scelta che rafforza il messaggio del non lasciarsi intimidire dai violenti e dagli scorretti”.

Nel suo articolo l’ex conduttrice di “Le invasioni barbariche” ha anche citato le dichiarazioni di Alba Parietti – che aveva “parlato dell’opportunità di un abbigliamento più sobrio se si parla di un tema serio” – e di Maria De Filippi, che invece si era pronunciata sul sillogismo “È come dire che ti violentano perché avevi la minigonna“.

La conduttrice di Rai 3 contro Parietti e Balivo

“Vestirsi è un’arte e un divertimento, oltre che un piacere. Vestirsi per lavoro, se si ha un ruolo pubblico, a volte è un dovere – ha concluso Bignardi – “Per una donna di venticinque anni che va al Festival di Sanremo, non a un convegno alla Camera, a dire alle ragazze più giovani di lei di non aver paura delle intimidazioni e delle violenze, perché avere nel telefonino foto private e intime non è una colpa, ma la colpa ce l’hanno i ladri che le rendono pubbliche, secondo me un vestito rosso da papavero sexy è perfetto”.