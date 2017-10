726 CONDIVISI Condividi Tweet

Urbano Cairo ha rivelato la data del debutto di Giletti su La7. L’editore del canale, in un’intervista concessa a Italia Oggi, ha anticipato le future strategie della sua rete. Il progetto del terzo polo, affidato alla direzione di Andrea Salerno, è partito davvero male. Come dimostrano gli ascolti di Diego Bianchi e Nanni Moretti.

Propaganda Live è sceso sotto la media del mezzo milione di telespettatori (473.000) all’ultima puntata, con uno share del 2,4%. Il regista, in veste di presentatore dei suoi film, è fisso tra l’1 e il 2% di share (La stanza del figlio ha fatto l’1,6%). Insomma, tutti ben al di sotto del target di rete del 3. Gli unici a salvare la baracca sono i veterani Giovanni Floris e Corrado Formigli.

Numeri che hanno scatenato Gianluigi Paragone. Dopo la chiusura definitiva del suo La gabbia, il giornalista è intervenuto a Un giorno da pecora su Radio 1 per un amaro sfogo. “Con il mio spettacolo, con la musica e con i libri non guadagno niente. Poi però mi faccio pagare da Cairo per… non fare niente”, ha dichiarato. “Quando arriva un direttore ha tutto il diritto di fare le sue scelte, anche di chiudere i programmi che non gli piacciono. Andrea Salerno me lo ha detto in faccia: il tuo programma non mi piace, non è una questione di ascolti o di costi. Punto e basta”.

Cairo, irretito da queste parole, ha risposto per le rime. “Non si sputa nel piatto in cui si mangia”, ha detto. “Capisco che Paragone sia deluso per il fatto di non andare in onda, ci sta. Però, se non è in onda si deve anche fare qualche domanda. Con noi ha realizzato 140 puntate della Gabbia. E la media di ascolti delle ultime 20 non è stata soddisfacente. Forse quel tipo di racconto non piaceva più”.

La data del debutto di Giletti su La7 (per salvare Cairo)

A questo punto, per salvare la media della prima serata di La7, il network ha deciso di accelerare i tempi con Massimo Giletti. Soprattutto considerando il flop delle sorelle Parodi su Rai 1 (sono in tanti ad aver condiviso le parole dell’ex direttore Fabrizio Del Noce, che demolisce Domenica In).

La data in cui dovrebbe vedere la luce l’atteso programma di Giletti, un format simil L’Arena, è mercoledì 8 novembre 2017. In seguito, arriveranno in prima serata anche Myrta Merlino, Corrado Guzzanti e Giovanni Minoli.