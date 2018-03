David di Donatello 2018: vincitori e ospiti della serata targata Rai 1

8 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri sera si è tenuta la 63° edizione del David di Donatello 2018. La serata, targata Rai 1, è stata condotta da Carlo Conti ed ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, primi fra tutti Steven Spielberg, Diane Keaton e Stefania Sandrelli. Numerose statuette sono state consegnate a coloro che in Italia fanno del cinema un’eccellenza. Tra questi vi sono i Manetti Bros, che hanno sbancato con Ammore e Malavita.

David di Donatello 2018: gli ospiti

A Steven Spielberg il David di Donatello alla carriera. Il regista e produttore di film cult come E.T. e Jurassic Park è stato premiato con il David speciale Life Achievement Award ed ha ringraziato il pubblico ricordando, in particolar modo, il suo primo incontro con Federico Fellini. Di quest’ultima esperienza l’artista custodisce gelosamente una fotografia nel suo ufficio e i consigli del maestro della regia italiana.

Il David speciale, inoltre, è andato anche a due illustri attrici che rispondono ai nomi di Diane Keaton e Stefania Sandrelli. Quest’ultima ha ricordato i suoi primi passi nel mondo cinematografico e il suo mentore Marcello Mastroianni. Discorso simile per la Keaton che, in particolare, ha omaggiato il collega Al Pacino conosciuto sul set de Il Padrino: “L’ho incontrato e ricordo di essermi innamorata di lui. Sarà sempre uno dei più grandi attori“, ha dichiarato l’attrice. Tra i momenti più emozionanti della serata, inoltre, sono da menzionare le esibizioni di Carmen Consoli, Malika Ayane e Giorgia con le loro interpretazioni delle colonne sonore più famose del cinema italiano.

Ammore e Malavita sbanca tutto ai David di Donatello 2018

Numerosi i film in gara, di animazione e non. Tra questi La Gatta Cenerentola, Napoli Velata, The Place, Nico 1988, Riccardo va all’Inferno e Ammore e Malavita. La pellicola dei Manetti Bros, in particolar modo, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi ben 5 statuette tra cui quella di Miglior Film e Miglior Canzone Originale. Proprio durante l’assegnazione di quest’ultimo premio, Serena Rossi (una delle interpreti della canzone insieme a Franco Ricciardi e Giampaolo Morelli) ha regalato al pubblico un momento di alta commozione ringraziando tra le lacrime gli uomini della sua vita, il marito Davide Devenuto e il figlio Diego.