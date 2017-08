0 CONDIVISI Condividi Tweet

David Letterman torna in tv con Netflix: il signore dei talk show è pronto ad un clamoroso ritorno sul piccolo schermo. Il re del “late night” sarà protagonista di una miniserie da sei episodi che esordirà sulla piattaforma streaming nel 2018.

Un come back che ha del clamoroso, soprattutto per la modalità. L’ex mattatore del Late Show ha infatti scelto la tv via streaming invece della tradizionale tv via cavo.

Late Show with David Letterman è andato in onda su CBS dal 1993 al 2015. Il conduttore, andato in pensione e sostituito da Stephen Colbert, ha reso unico il suo stile, ironico, corrosivo e al tempo stesso accogliente con gli ospiti. Per Netflix si tratta di un colpo grosso, come ha ammesso il chief content officer Ted Sarandos. “Solo incontrare David è stato emozionante, figuratevi quanto sono emozionato ora ad annunciare che lavoreremo insieme”, ha detto.

In tanti si erano meravigliati nel vedere com’è diventato David Letterman dopo la fine del Late Show. Barba lunga, capelli rasati e aspetto decisamente rilassato. Fresco 70enne, Letterman ha dichiarato di sentirsi “emozionato e fortunato a lavorare su questo progetto con Netflix”.

David Letterman torna in tv con Netflix

“Ho imparato una cosa” – ha aggiunto con la consueta ironia – “se si va in pensione per trascorrere più tempo con la propria famiglia, è meglio prima parlarne con la famiglia”. Sarandos ha ammesso di non sapere se Letterman manterrà o meno la barba per la serie, che è ancora senza nome.

Quel che appare certa è la formula che l’ha consacrato come un mostro sacro della tv. Nel corso degli anni, sulla poltrona del Late Show si sono seduti i personaggi più famosi e influenti degli Stati Uniti, dalle star di Hollywood a quelle della politica, dalle leggende dello sport agli eroi di guerra.