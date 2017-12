437 CONDIVISI Condividi Tweet

La dedica di Alessia Marcuzzi a Daniele Bossari per la vittoria al Grande Fratello Vip ha commosso il mondo social. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è collega e amica di vecchia data del volto simbolo di Italia 1.

I due, infatti, hanno condiviso un’esperienza professionale indimenticabile: il palco del Festivalbar nelle edizioni 2001 e 2002. Così, subito dopo la fine del programma, la presentatrice ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae con Bossari e Filippa Lagerback.

Daniele Bossari vincitore alla seconda edizione del Gf Vip è stato il trionfo di un uomo che “si è portato addosso le sue fragilità con dignità”, come hanno scritto i suoi fan sul web. La star di MTV negli anni Novanta ha vissuto la sua esperienza all’interno del reality come un vero e proprio percorso di redenzione e rinascita.

Così Bossari ha conquistato il pubblico battendo al televoto l’amico Luca Onestini con il 52% delle preferenze. “Sono sul treno, un milione di pensieri, un vortice di emozioni”, ha scritto all’uscita dalla Casa in un accorato messaggio su Instagram. “L’adrenalina, la gioia e la commozione non mi hanno fatto dormire. Solo ora ho ripreso in mano il telefono. La prima cosa che mi sento di scrivere è: GRAZIE”.

La dedica di Alessia Marcuzzi a Daniele Bossari

Anche Alessia ha fatto il tifo per lui e ha voluto dedicare al “Boss” parole d’affetto e stima. “Sono proprio contenta per te Daniele!!! Perché te lo meriti, perché sei entrato nel cuore di tutti con il tuo fare pulito, perché il tuo abbraccio con Stella è stato il più vero e commovente che abbia mai visto in tv, perché in questo programma hai attraversato tutte le fasi della tua vita, mettendoti a nudo senza paura”.

“La sua forza, la sua bellezza, la sua integrità, il suo amore per te sempre uguale al primo giorno… mi ha lasciato senza parole”, ha detto di Filippa. “La guardo e penso che vorrei essere un po’ come lei. E per me voi, avete vinto insieme”.