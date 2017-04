480 CONDIVISI Condividi Tweet

Il delitto di Avetrana diventa una fiction televisiva. L’omicidio di Sarah Scazzi, per il quale in Cassazione sono state condannate all’ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano (cugina e zia della vittima), sarà ricostruito in una docufiction prodotta da Mediaset. Le riprese sono in corso a Manduria e i protagonisti sono attori del posto selezionati dalla scuola di recitazione Scenic Academy.

La realizzazione del progetto è affidata alla Videonews, lo stesso team di Il terzo indizio, il programma condotto da Barbara De Rossi (dopo l’abbandono di Amore criminale) su Rete 4 che ha raccontato i grandi casi di cronaca nera che hanno diviso l’opinione pubblica. Villa Misseri in via Grazia Deledda ad Avetrana è stata ricostruita in un’abitazione situata alla periferia della cittadina pugliese, grazie al supporto della Apulia Film Commission.

Il delitto di Avetrana diventa una fiction: ecco il cast

Sarah Scazzi sarà interpretata dalla manduriana Giulia Distratis, mentre Mariangela Spagnoletti – l’amica con cui il giorno della sua morte doveva andare al mare in compagnia della cugina Sabrina – è stata impersonata dall’attrice Francesca Scorrano, direttrice della Scenic Academy. Claudio Carrozzo, attore manduriano con precedenti esperienze nel mondo del cinema, sarà lo zio Michele Misseri. Non è stato comunicato chi saranno le due attrici che vestiranno i panni delle assassine, Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Ecco le prime foto dal set.