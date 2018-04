6 CONDIVISI Condividi Tweet

Il delitto di Erba è stata una delle stragi più efferate della storia italiana. L’11 dicembre 2006, Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, sua madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini vennero massacrati a colpi di coltello e spranga. Il marito di Cherubini, Mario Frigerio, fu ferito alla gola ma scampò all’eccidio solo perché creduto morto dagli assassini. Sono passati dodici anni da quella sera e dieci dalla condanna definitiva all’ergastolo per omicidio plurimo di Rosa Bazzi e Olindo Romano.

Delitto di Erba, il programma Tutta la verità riapre il caso

Il programma Tutta la verità, in onda sul canale Nove di Discovery Italia, affronta clamorosi casi di cronaca nera e nella sua prima puntata ha ripercorso proprio la vicenda di Erba. La ricostruzione fatta dai due registi, Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, sposa la linea della difesa e di due giornalisti investigativi che non sono mai stati convinti della colpevolezza di Rosa e Olindo. Analizzando in profondità la fase delle indagini, opera del maresciallo dei Carabinieri Luciano Gallorini, la trasmissione – in perfetto e coinvolgente stile true crime – ha tentato di capire se a sette anni di distanza dalla condanna definitiva di Rosa e Olindo, siano ancora presenti zone d’ombra e lati oscuri.

Rosa e Olindo non sono colpevoli?

Un prezioso lavoro di ricerca, realizzato anche con immagini del processo, audio originali, interviste esclusive e precise ricostruzioni. Le due piste tralasciate dagli inquirenti ed emerse dal programma sono sconvolgenti. Da una parte ci sarebbe di mezzo una potente ndrina della ‘ndrangheta lombarda, dall’altra la famiglia stessa di Raffaella Castagna. Per la prima volta, Tutta la verità ha dato voce a chi prima non ne aveva avuta e potrebbe condurre alla revisione del processo. Perché, come ricordano gli autori in conclusione di puntata, “l’imputato deve essere condannato oltre ogni ragionevole dubbio”. Tutta la verità è disponibile sul sito D.play.