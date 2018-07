3 CONDIVISI Condividi Tweet

Demi Lovato è una delle pop star più amate dai giovanissimi. Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di lei perché è stata ricoverata in ospedale per una sospetta overdose di eroina. Trasportata d’urgenza in una struttura di Los Angeles, l’ex stellina di casa Disney, 25 anni, ora “è sveglia, la sua famiglia è al suo fianco”, ha fatto sapere il portavoce. “Vuole ringraziare tutti per il sostegno e le preghiere. Alcune delle informazioni diffuse non sono corrette e la famiglia chiede il rispetto della privacy perché la sua salute al momento è la cosa più importante”.

Demi Lovato, news dal portavoce: è cosciente

Lovato, nata a Dallas il 20 agosto 1992, è una vera e propria star negli Stati Uniti. Ha esordito giovanissima sui palcoscenici della sua città e nel 2007 è sbarcata su Disney Channel diventando una delle protagoniste della serie Quelli dell’intervallo e del film Camp Rock con i Jonas Brothers. Idolo delle teenager, la cantante ha riscosso un successo straordinario con gli album Don’t Forget, Here We Go Again, Unbroken, Demi, Confident e Tell Me You Love Me.

Parallelamente ai lavori in studio e ai tour mondiali, ha continuato anche la sua carriera di attrice, prendendo parte a diverse serie tv come Grey’s Anatomy, Glee e Dal tramonto all’alba. Celebri i suoi scatti su Vanity Fair con i quali ha voluto sensibilizzare il pubblico su una tematica importante come il Body Shaming (il bullismo sull’aspetto fisico delle persone, in particolare attraverso il web e i social network).

Demi Lovato, Unbroken e Sober le sue canzoni simbolo

Lovato ha sempre parlato apertamente delle sue dipendenze e delle lotte con l’abuso di sostanze stupefacenti. La prima volta è entrata in riabilitazione all’età di 18 anni “per problemi emotivi e fisici”, causati da un evento drammatico: la morte del giovane fidanzato David Osborn. Nel 2017, la pop star ha pubblicato il documentario Simply Complicated, in cui descrive la sua dipendenza da cocaina. Lo scorso 16 marzo, tuttavia, aveva festeggiato sei ani da sobria. “Sono così grata per un altro anno di gioia, salute e felicità. È possibile”, aveva scritto su Twitter, allontanando l’adolescenza difficile. Ha spiegato la sua lotta contro la dipendenza nel suo singolo da poco uscito, Sober, che in alcuni versi recita così: “Mamma, mi dispiace tanto non essere più sobria / Papà, ti prego perdonami per le bevande rovesciate sul pavimento”.