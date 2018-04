1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Il desiderio di Conti e Frizzi è l’eredità che il conduttore romano ha lasciato all’amico e collega fiorentino. La promessa che si erano fatti era una: far rivivere I migliori anni. Lo ha confessato il presentatore sulle pagine di Chi. Insieme al suo “fratellone”, infatti, Conti avrebbe voluto condurre una nuova edizione del varietà prodotto da Endemol e andato in onda con enorme successo dal 2008 al 2017. Purtroppo, non c’è stato tempo.

Il desiderio di Conti e Frizzi: I migliori anni

A pochi giorni dalla partenza della sua nuova esperienza televisiva, La Corrida (al via venerdì 13 aprile in prima serata su Rai 1), Conti si è raccontato alla rivista e ha così confermato i rumors emersi già qualche tempo fa. Era quello il nuovo programma che Clerici Frizzi e Conti avrebbero dovuto condurre tutti e tre insieme.

L’indiscrezione era trapelata durante una puntata di Ieri e Oggi (disponibile su RaiPlay), il programma amarcord che Conti ha condotto nella seconda serata di Rai 3. Allora erano ospiti proprio gli amici Clerici e Frizzi. “Ho un’idea, vi chiamo appena ne avrò conferma, ma lo scoprirete prossimamente”, disse il presentatore toscano. “Noi abbiamo già organizzato tutto, ne abbiamo anche parlato con il direttore Teodoli ed è d’accordo”, aveva ironizzato Fabrizio.

I migliori anni: Carlo Conti sperava nel reboot con Frizzi

A due settimane dalla scomparsa di Frizzi, morto nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso, Carlo Conti ha ricordato l’amico, sottolineando quanto sia stato difficile subentrare al timone dell’Eredità in queste settimane. “Quando un dolore è così forte non puoi fare proclami, è uno strazio che hai dentro fortissimo e ti toglie le parole”, ha detto al settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Andare in onda è stato triste: ho messo il pilota automatico ma è stato difficile andare avanti perché io e Fabrizio eravamo veramente legati”.