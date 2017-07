250 CONDIVISI Condividi Tweet

Ironico, cinico, a volte fuori dagli schemi: da una vecchia intervista viene fuori un curioso desiderio di Paolo Villaggio riguardo la sua stessa morte che forse farà sorridere i suoi fan, o forse li farà sprofondare ancora di più nella nostalgia dell’artista.

Il desiderio di Paolo Villaggio: “Non voglio essere cremato né sepolto”

Mentre cambia la programmazione tv per Paolo Villaggio per rendergli il giusto omaggio da interprete storico del piccolo e grande schermo italiano, vengono alla luce alcune sue dichiarazioni che, anche in passato, avevano in un certo senso anticipato il momento della sua tragica dipartita da questo mondo con un sorriso beffardo:

“Invece che essere cremato, penso alla possibilità di essere bollito. Mi immagino un bel pentolone in piazza del Popolo a Roma, con i fiori dentro, la preparazione, tu che arrivi e tutti che applaudono. Però devi avere il diritto a essere preservato da cose umilianti, tipo il limone o la carota. La carota può suscitare ilarità!”

Dallo scherzoso desiderio di Paolo Villaggio ad una ben più cinica riflessione sul paradiso e la religione: “Dio e l’aldilà sono tra le invenzioni più pericolose della storia del pianeta, oltre alla monogamia.” Insomma, Fantozzi non andrà in paradiso… E a proposito delle sue epiche saghe, ecco cosa pensava del piccolo schermo: “La tv poi è una straordinaria dittatura. Ha avuto la facoltà di abbassare il livello culturale del paese“.

Le parole dell’attore di Fantozzi sul potere della TV

“Ne ho fatto parte, ma ho cercato di modificarla e mi sembra di esserci riuscito: la mia tv era paradossale e autocritica, adesso è ipocrita. E infatti non mi invitano più ai talk show”. Così raccontava in un’intervista del 2011 a Maria Claire.

Nel frattempo, lo showbusiness italiano continua a stringersi nel lutto: il tenero ricordo di oggi è di Gianni Morandi, che non può far altro che abbandonarsi alla nostalgia dei vecchi tempi.