Hanno sorpreso molti detrattori le parole di Desmond Morris su Gabbani. L’etologo della scimmia nuda, citata nel testo di Occidentali’s Karma dal vincitore del Festival di Sanremo 2017, è stato intervistato da Repubblica e ha espresso tutta la sua ammirazione per il brano che ha conquistato giuria, critica e pubblico. Il celebre zoologo, 89 anni, ha scomodato paragoni illustri per il cantautore.

“Un giornalista inglese mi ha chiesto se mi fossi offeso. Quale onore, invece!”, ha detto Morris. “Ho studiato per anni il linguaggio gestuale nel mondo, e quello di Gabbani sul palco e nel video è straordinario per come combina e armonizza culture e citazioni differenti. Poi sono andato a leggermi il testo della canzone e sono rimasto affascinato dalla sua bellezza, dalla sua cultura, dalla ricchezza delle citazioni. Mai sentito nulla di simile, forse solo in Bob Dylan e John Lennon”.

Desmond Morris su Gabbani: le sue parole

Non solo critiche per Francesco Gabbani (come quelle di Pippo Baudo), anche tanti complimenti. E ora che arriverà l’Eurovision Song Contest, il cantante ha un supporter eccellente in più. “La sua canzone è una meraviglia”, ha dichiarato Morris. “Poi sono andato a vedere anche il video con i costumi giapponesi. Occidentali’s Karma è bellissima, orecchiabile, all’Eurovision il prossimo maggio mi piazzo davanti alla tv e tifo per lui”.