Detto Fatto 2017-2018 sarà ricco di novità. Il contenitore pomeridiano di Rai 2 si prepara ad una piccola rivoluzione per la prossima stagione. A spiegare i cambiamenti della sesta edizione è stata proprio Caterina Balivo, padrona di casa del factual prodotto da Endemol.

Intervistata dalla Stampa, la presentatrice ha anticipato alcune delle modifiche sostanziali che subirà il programma.

Balivo, incinta del suo secondo figlio, comincerà questa rinnovata avventura a distanza. La partenza della trasmissione è prevista lunedì 11 settembre 2017, conservando il proprio spazio nella fascia post-pranzo. Causa congedo maternità, Caterina sarà sostituita da Serena Rossi. L’attrice di Un posto al sole e vincitrice della quarta edizione di Tale e Quale Show sarà alla guida dello show per le prime tre settimane di messa in onda.

La grossa novità tuttavia è un’altra: la messa in onda in diretta, una volta alla settimana. “Non è una questione di adrenalina”, ha spiegato Balivo. “È solo per un contatto maggiore con il pubblico. Detto Fatto è una trasmissione molto social”.

Detto Fatto 2017-2018, le novità in arrivo

Nonostante l’attacco di Patrizia Mirigliani, Curvy Top Model tornerà ad essere un punto di forza di Detto Fatto. “La vincitrice diventerà la nostra indossatrice”, ha anticipato la conduttrice, “nella logica però che ‘curvy’ è la normalità: le italiane sono così”. Ma non finisce qui: nella nuova edizione ci sarà molto spazio a interviste d’approfondimento. “Voglio proporre persone che abbiano qualcosa da raccontare di sé, una propria storia. Coerentemente con il programma, è solo un altro modo di fare ‘tutorial’. Vorrei intervistare musicisti, scrittori, eccellenze italiane di ogni genere, primi nel mondo ma spesso assolutamente sconosciute da noi”.

Un proposito che renderà Balivo ancora più orgogliosa della sua creatura. Detto Fatto è per lei “qualcosa che prima non c’era e in cui si possono, senza ideologia, trattare argomenti leggerissimi e problematiche delicate”.