Detto Fatto 2018 2019 sarà pieno di novità, a partire dalla conduzione. L’appuntamento del pomeriggio di Rai 2, in onda dal lunedì al venerdì alle 14, vedrà infatti l’abbandono ufficiale di Caterina Balivo, pronta a traslocare su Rai 1. La presentatrice napoletana torna sull’ammiraglia con un programma tutto nuovo e lascia vuoto il posto alla guida del rotocalco della seconda rete. Così, in queste settimane, sono aperti i provini e sono tre i nomi forti che circolano per la raccogliere l’eredità di Caterina.

Detto Fatto 2018 2019: addio Balivo

Serena Rossi, che ha già sostituito Balivo durante il periodo della maternità, sarebbe stata la soluzione più ovvia. L’attrice, però, è impegnatissima tra cinema e tv: al momento è occupata nella conduzione di Da qui a un anno su Real Time e prossimamente sarà Mia Martini in un film tv prodotto dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi. Così Rai 2 sta sondando diverse opzioni. La più quotata al momento, secondo il magazine Spy, corrisponde al nome di Natasha Stefanenko. La 47enne russa si è vista poco negli ultimi tempi, ha preferito concentrarsi sul suo blog Natasha’s Way e questa sarebbe la sua grande occasione di rilancio.

Detto Fatto oggi: in tre per la conduzione

Le due alternative sono altrettanto curiose. Il primo nome è quello di Lodovica Comello, la cantante che ha conquistato i giovanissimi con Violetta e come conduttrice di Italia’s Got Talent. Il secondo nome è quello di Vladimir Luxuria, prima storica parlamentare italiana transgender e opinionista di reality come L’Isola dei famosi e il Grande Fratello. In quest’ultimo caso, si tratterebbe di un’autentica rivoluzione per il programma dei tutorial. I vertici di viale Mazzini hanno tutto il tempo necessario per pensarci su: Detto Fatto attualmente non va in onda per fare largo al Giro d’Italia che da martedì 8 maggio viene trasmesso proprio su Rai 2. Lo stop durerà fino a lunedì 28 maggio.