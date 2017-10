108 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli ascolti dell’ammiraglia sono al collasso e allora ecco spuntare l’ipotesi: Detto Fatto trasloca su Rai 1. Le ultime voci di corridoio vogliono Caterina Balivo e il factual show al posto di Zero e Lode, il nuovo (e disastroso) quiz di Alessandro Greco.

Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, il contenitore pomeridiano di Rai 2 potrebbe diventare il cavallo di Troia per sconfiggere finalmente la concorrenza di Canale 5. Nel Daytime del pomeriggio, la regina assoluta e incontrastata è Barbara D’Urso.

Pomeriggio Cinque supera spesso e volentieri il 20% di share, com’è accaduto nella giornata di mercoledì 25 ottobre con il confronto tra Carmen Di Pietro e Wanda Fisher. Greco resta al palo, appeso al solito milione e mezzo di spettatori e uno share che raramente sorpassa l’11%. Non va meglio a La vita in diretta di Francesca Fialdini, nuovo volto del programma in coppia con Marco Liorni. Anche qui gli ascolti si aggirano intorno al milione e mezzo di spettatori, con picchi di share davvero sporadici.

Detto Fatto, invece, vola alto. Da quando è tornata la legittima padrona di casa, sostituita egregiamente da Serena Rossi durante il periodo incinta della figlia Cora, è stato un continuo record di ascolti. Tanto che Rai 2, nel mese di settembre, si è confermata la terza rete più vista del periodo. In particolare, accumula punti proprio il pomeriggio con una media di share del 7.86%.

Detto Fatto trasloca su Rai 1?

Ora che Balivo ha fatto la sua rentrée a un mese dall’arrivo della secondogenita, “sogna di sbarcare su Rai 1”, almeno stando alle fonti citate da Dagospia. Per la conduttrice napoletana sarebbe un ritorno clamoroso dopo tante esperienze sul primo canale, vissute tra alti e bassi. Da Unomattina Estate a Festa italiana, passando per Dimmi la verità e I sogni son desideri.