A quasi 20 anni dalla sua ultima apparizione (1998, ‘La forza dell’amore’), lo rivedremo alle prese con un altro dei suoi talenti, la recitazione: ecco la prima dichiarazione di Gianni Morandi sul ritorno in TV con la serie ‘L’Isola Di Pietro‘, la nuova fiction Mediaset il cui inizio è previsto il 24 settembre.

La dichiarazione di Gianni Morandi sul ritorno in tv:

In vista di un nuovo album e un immimente tour, e sulla scia della sua sempre crescente popolarità come ‘personaggio web’, il cantante ha voluto cimentarsi nuovamente nel mondo della recitazione, un mondo che ha caratterizzato alcuni decenni della sua carriera. La scelta di questo giallo televisivo, in cui interpreta un pediatra di una piccola comunità, è stata dettata da alcuni elementi molto peculiari.

Intervistato da Sorrisi, ecco cos’ha detto Gianni Morandi sul ritorno in tv e su un sogno che, attraverso L’Isola Di Pietro, si realizza: “Da bambino mi sarebbe piaciuto diventare medico di base di un paesino. Sono figure importanti come il sacerdote, il sindaco o il maresciallo. Ricordo che con il medico di base della mia infanzia parlavo tanto, mi sono ispirato a lui“.

Il rapporto con il cast e le paure iniziali del cantante di ‘Fatti mandare dalla mamma’

“Ho letto numerose sceneggiature, ma alla fine ho scelto questa perché è coinvolgente, piena di passione e con un contorno giallo – ha continuato il mitico cantante, di recente sulla cresta dell’onda anche del pubblico giovanile grazie al suo duetto con Rovazzi in ‘Volare’ –Ero preoccupato perché affrontare un ruolo dopo tanti anni non è facile, ma si sono creati rapporti importanti. Con la troupe siamo legati come una famiglia e anche con gli altri attori più giovani come Michele Rosiello, Alma Noce e Federico Russo; nonostante fossimo di generazioni diverse“.

Insomma, Gianni è più pronto che mai per vedere i frutti del suo nuovo impegno: e voi? Appuntamento al 24 settembre su Canale 5!