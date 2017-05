1 CONDIVISI Condividi Tweet

Amici sta per finire: ecco uno dei super ospiti di sabato 6 maggio

Certo che un parterre di special guest più variegati di così non poteva esserci: durante la settima e terz’ultima puntata di Amici, che andrà in onda sabato 6 maggio alle 21.10 su Canale 5, sappiamo già che interverranno Gianna Nannini, Amy McDonald, Lenny Kravitz e Simona Ventura come giudici speciali, ma non ci vedere anche Diego Armando Maradona ospite di Maria De Filippi!

L’ex calciatore argentino è stato avvistato – in anteprima – durante le registrazioni del serale, pronto a prestarsi ad una serie di domande sia sulla sua vita personale che sulla sua strabiliante e famosissima carriera: differentemente dalla sua solita attitudine schiva e riservata, el Pibe de Oro parteciperà attivamente alla puntata seguendo con attenzione le esibizioni dei talenti in gara.

Diego Armando Maradona ospite di Maria De Filippi: la reazione sul web

Tra tutti i super ospiti, lui è quello che sta facendo discutere di più gli spettatori ed i fan di Queen Mary: c’è chi fa parte dei fan sfegatati e non vede l’ora di ascoltare il campione in TV, e chi invece storce il naso e protesta, accusando la produzione di aver scelto una persona troppo controversa.

Nel frattempo, i ragazzi si preparano per gli ottavi di finale del talent: sette concorrenti, quattro della squadra Bianca capitanata da Emma e tre di Elisa, che invece è a capo della squadra Blu.