Da quando Alessandro Cecchi Paone è entrato nella casa di Cinecittà (schierandosi, tra l’altro, contro Elia Fongaro per una sua uscita – a sua detta – troppo razzista) tutti hanno immediatamente ripensato a quel discorso ai Telegatti di tanti anni fa.

Qualcuno se lo ricorda?

Il discorso ai Telegatti di Alessandro Cecchi Paone in cui ripudiava completamente un programma come il GF Vip

Era il 2001, primissimo anno e prima edizione del celebre reality. In Italia importavamo il format come sperimentazione televisiva, un test più che riuscito vista l’ottima risposta del pubblico. Durante la cerimonia di consegna del ‘gatto d’oro’, celebre riconoscimento del mondo del piccolo schermo nostrano, un furioso Cecchi Paone – di fronte alla premiazione proprio del Grande Fratello – esplose in mille proteste.

“Sono inca**ato nero, e l’ho detto dal primo momento. Voglio chiarire: non ho niente contro questi ragazzi – specifica il presentatore al microfono, mentre alle sue spalle si intravedono Rocco Casalino, Marina La Rosa, e tutti gli altri concorrenti della prima edizione – Trovo assurdo che siano stati fatti questi accoppiamenti. Cosa c’entra il Grande Fratello con la cultura? facciamo una fatica terribile per fare cultura e poi si fa scegliere la gente tra il nostro programma e il Grande Fratello”.

La reazione dei presentatori davanti allo sfogo di Cecchi Paone

Applausi dal pubblico, e poi l’immediata replica di Maria De Filippi e Pippo Baudo, che con maestria provano a contenere l’ira di Cecchi Paone e del suo discorso ai Telegatti. Alle loro spalle, un esuberante Pietro Taricone prende il microfono e dice agli altri ragazzi di andare via dallo studio, cercando forse anche di motivarli a fornire la loro versione dei fatti. Un tentativo di difendere il programma da parte di uno dei volti più iconici della prima edizione, che però resta in secondo piano.

Per i più nostalgici e quelli che non se lo ricordano, ecco il video: