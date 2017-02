0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una domanda imbarazzante a L’eredità ha gelato e divertito Fabrizio Frizzi e i telespettatori del game show di Rai 1. Durante l’ultima puntata del quiz, una giovane concorrente è stata chiamata a rispondere a un quesito particolare preparato dagli autori. Il conduttore si è armato di pazienza e ha rivolto alla partecipante due opzioni circa un piatto della tradizione culinaria spagnola.

“In Catalogna la mona…”, poi le possibilità: “Si dona a Natale” o “Si mangia a Pasqua”. Con una piccola smorfia sul volto per nascondere l’impiccio, la concorrente ha risposto in maniera esatta. E anche lo stesso Frizzi ha trattenuto a stento il sorriso. Ovviamente la “mona” ha un significato diverso da quello italiano: è la “Mona de Pascua”, un dolce tipico che in Spagna si mangia nel periodo della Quaresima.

Domanda imbarazzante a L’eredità, gelo in studio

Non è la prima volta che nella lunga vita del quiz – il più longevo nella storia della tv italiana – capitano situazioni del genere. Qualche puntata fa un concorrente pensava che Olbia fosse in Toscana, mentre un altro aveva collocato il versante italiano del Monte Bianco in Sardegna. Gaffe, imbarazzi e scivoloni che sono stati subito presi di mira sui social, come la “mona” che si dona a Natale.