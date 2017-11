109 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica In cambia formula per arginare il flop totale. La nuova edizione della storica trasmissione di Rai 1 è al centro di polemiche da settimane. Dagli ascolti bassi al contratto di Cristina e Benedetta Parodi. I vertici di Viale Mazzini si stanno muovendo per modificare in corsa ed evitare il tracollo.

La prima mossa sarà una sospensione a tempo determinato. Ufficialmente per dar spazio ad “eventi sportivi”. Ma da voci che si rincorrono insistenti, sembrerebbe che il programma non regga il confronto con il diretto competitor, Domenica Live di Barbara D’Urso.

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Domenica In non andrà in onda domenica 26 novembre per lasciare spazio al Gran Premio di Formula 1. Stessa sorte domenica 3 dicembre, stavolta per non meglio specificati “eventi sportivi”. In realtà la Rai vuole rimettere mano al programma che l’anno scorso volava, grazie anche ai 4 milioni di telespettatori dell’Arena di Massimo Giletti, che ora vince la gara degli ascolti su La7.

Lo dimostrano i dati di domenica 19 novembre. Le sorelle Parodi si sono fermate all’11% di share (circa 1 milione e 400 mila spettatori) mentre Barbara D’Urso si è attestata al 19,2% (3 milioni e mezzo). Il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel Cda di martedì avrebbe infatti ammesso che “qualcosa nel programma non funziona e va rivisto”.

Domenica In cambia formula: ecco come

Il primo drastico cambiamento sarà l’arrivo tra gli autori di Tiziana Martinengo, che ha alle spalle programmi di successo come L’Eredità, L’Isola dei Famosi, X-Factor e Stasera Casa Mika. Come rivelato da TvBlog, verrà dato più spazio a Cristina Parodi e alle sue interviste. Saranno invece ridotte le presenze di Benedetta, Lippi e Panatta (che si limiteranno a interviste singole a cantanti e sportivi), Marzocca, Fiaschi, Angela Rafanelli, Lillo e Greg.

Intanto, la Rai si è affrettata a smentire il Fatto. “Come sempre è accaduto in casi analoghi, il programma non andrà in onda domenica prossima solo ed esclusivamente in quanto concomitante con il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi che sarà trasmesso in diretta da Rai 1 a partire dalle ore 14”, si legge in una nota dell’azienda. “Domenica In riprenderà regolarmente a partire da domenica 3 dicembre”. Staremo a vedere.