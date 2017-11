607 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica In chiude in anticipo dopo il flop degli ascolti e le polemiche sul contratto di Cristina e Benedetta Parodi. Come rivelato da Davide Maggio, i dati Auditel negativi del rinnovato contenitore pomeridiano e del successivo La vita è una figata con Bebe Vio hanno condotto i vertici di Rai 1 ad una strategia diversa.

La rete diretta da Angelo Teodoli ha infatti preferito anticipare la fine della storica trasmissione domenicale ed eliminare dal palinsesto il programma della star della scherma paralimpica italiana e mondiale.

Se la Domenica In delle sorelle Parodi ha dimezzato gli ascolti dell’Arena di Massimo Giletti, La vita è una figata non ha proprio coinvolto il pubblico di Rai 1. Una mossa sbagliata quella dell’ammiraglia, che ha deciso di piazzare in un giorno festivo un factual impegnato e impegnativo per il pubblico. Non a caso le sei puntate trasmesse hanno interessato appena 1.447.000 telespettatori, che sono valsi un deludente 9% di share. Mentre sul fronte opposto di Canale 5, la seconda parte di Domenica Live continua a macinare ascolti stellari.

Domenica In chiude in anticipo: il nuovo palinsesto

Così, a partire da domenica 19 novembre, La vita è una figata verrà sostituito da una serie di film d’amore. Il primo di questo ciclo sarà Mai così vicini, commedia sentimentale di Rob Reiner con Michael Douglas e Diane Keaton. Per questo motivo, Domenica In chiuderà in anticipo (prima delle 17.00) per lasciare spazio al film.

Una mossa che ha smentito tutte le attese. All’inizio, infatti, sarebbe dovuta andare in onda la 60° edizione dello Zecchino d’Oro, condotto da Francesca Fialdini con Gigi e Ross. Dal palinsesto della domenica, però, il Festival dei più piccoli è stato preservato e spostato al pomeriggio del sabato. Ora la domenica vedrà Domenica In dalle 14.00 alle 16.55, il Tg1 alle 17.00, il film alle 17.05 e I soliti ignoti a partire dalle 18.45.