1 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica In fa posto allo Zecchino d’Oro per evitare l’emorragia d’ascolti? L’ipotesi suggestiva è lanciata da Tv Blog. Secondo il magazine, i vertici Rai stanno studiando un modo alternativo per dribblare il tracollo dello share, non irritare pubblico e inserzionisti pubblicitari, soddisfare le sorelle Parodi.

Il weekend del 5 novembre sarà quello decisivo per decidere il da farsi. Le sorti dello storico programma di Rai 1 del pomeriggio del giorno di festa sembrano appese a un filo.

Gli ascolti della trasmissione sono colati a picco con il passare delle puntate. Fabrizio Del Noce ha demolito il programma, definendolo a dir poco “deprimente”. “Domenica In sospesa”, era la voce che circolava con insistenza tra allarmisti e catastrofisti. Persino Giorgio Gori ha commentato il flop della moglie Cristina, affidandosi ad un pacato: “Si sono prese dei rischi. Non va tanto bene? Andrà meglio, sono sicuro”.

La curva blu dello share, però, resta inchiodata a quel 10% che non soddisfa proprio nessuno. Specie se confrontata con quella dei rivali di Canale 5, dove la Domenica Live di Barbara D’Uro continua a macinare spettatori con il suo intrattenimento trash. E allora ecco affiorare l’idea per cercare di intercettare un pubblico più trasversale.

Domenica In fa posto allo Zecchino d’Oro

Sembra ormai certo che il programma domenicale di Rai 1 sarà quantomeno “accorciato”, terminando alle 16:30 invece che alle 17:30. Un’operazione che sarà attuata a partire dal 19 novembre, quando inizierà la sessantesima edizione dello Zecchino d’Oro, condotto da Francesca Fialdini sotto la direzione artistica di Carlo Conti.

Agli autori, però, è affidato il compito più arduo: rinnovare il programma. Occorre un format (il talk affidato a Cristina, ad esempio, o una parte musicale con Claudio Lippi) da proporre all’interno del contenitore. Insomma, qualcosa di forte che faccia parlare di Domenica In non solo per i bassi ascolti.