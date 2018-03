0 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica In è un disastro, non c’è niente da fare. Nonostante le novità introdotte nella puntata andata in onda l’11 marzo, lo storico contenitore di Rai 1 è stato bocciato per l’ennesima volta dal pubblico. Nella prima parte, gli spettatori sono stati 1.980.000 pari ad uno share dell’11%. I risultati sono stati ancora peggiori nella seconda (di appena 11 minuti), con 1.595.000 spettatori e uno share del 9,1%. Barbara D’Urso ha raccolto quasi il doppio, arrivando ad un picco di 3.756.000 spettatori (20,6% di share) con le sue Storie.

Domenica In oggi: novità tutte da buttare

Un flop annunciato quello di Domenica In, nonostante in apertura di puntata Cristina Parodi avesse annunciato un presunto cambio di passo. “Questa sarà una puntata piena di sentimenti ed emozione”, aveva esordito la conduttrice. Le presenze di Carlotta Ferlito, atleta olimpica nel cast di Dance Dance Dance 2, e dei cantanti Sal Da Vinci, Silvia Salemi e Karima non hanno attirato l’interesse del pubblico. La puntata è stata abbastanza diversa rispetto al passato. C’è stato un omaggio a Papa Francesco, eletto proprio il 13 marzo del 2013, e ai suoi primi cinque anni di pontificato. Poi ci sono state una lunga intervista a Rosalino Cellamare, in arte Ron, che si è raccontato a Cristina Parodi, e una nuova rubrica chiamata “Genitori e figli nello sport”. Ma anche in questo caso, encefalogramma piatto.

Domenica In, ascolti flop anche l’11 marzo

Gli spettatori, sui social, hanno mosso pesanti critiche a Parodi e a Domenica In, definito “un programma di Maria De Filippi senza Maria De Filippi”. “Domenica In sembra un’edizione pomeridiana di A sua immagine. Quindi perché meravigliarsi del meritatissimo flop?”, scrivono altri. Mentre la maggior parte del pubblico rimpiange Massimo Giletti e la sua Arena, migrata verso i lidi di La7. Parodi, dalla sua pagina Instagram, continua a postare foto e video che rimandano a domenica prossima. Dai corridoi di Viale Mazzini, invece, arrivano voci che vogliono Caterina Balivo al timone del programma dalla prossima stagione.