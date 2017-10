366 CONDIVISI Condividi Tweet

Domenica In sospesa dalla programmazione di Rai 1? L’ipotesi non è stata scartata dai vertici di Viale Mazzini. Cristina e Benedetta Parodi sono alle prese con un flop davvero imprevisto. Gli scarsi ascolti della storia trasmissione potrebbero portare il servizio pubblico ad una decisione radicale.

Lo spettro dell’11%, percentuale di share totalizzata dal contenitore, si è materializzato come il peggiore degli incubi. La seconda puntata ha fatto ancor peggio della prima e ha portato in dote un altro grattacapo.

È scoppiato il caso Claudio Lippi a Domenica In: il suo gioco “Tre per Tre” è scomparso dalla scaletta del programma. Lo spazio del conduttore è stato impietosamente eliminato e la sua presenza relegata ad un ruolo marginale. Al centro del mirino, però, ci sono sempre gli ascolti. L’11,1% è un risultato che, fino a qualche anno fa, avrebbe portato alla chiusura. Oggi che la quota di pubblico Rai è molto diminuita, Barbara D’Urso ha avuto la possibilità di dilagare, superando il 18%.

Come se non bastasse, Mauriuzio Gasparri di Forza Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare in cui ha chiesto alla Rai chiarimenti sulla vicenda di Roberto Parodi, fratello delle presentatrici. Il giornalista avrebbe pubblicizzato sui social network un nuovo programma on the road che inizierà a breve su Rai 2. Nonostante la secca smentita dei vertici (“non esiste alcun impegno contrattuale con il giornalista Roberto Parodi”), lui ha annunciato la trasmissione sul suo profilo Instagram.

Domenica In sospesa? Ecco cosa può succedere

A questo punto, la sospensione pare una possibilità. La Rai ci starebbe decisamente pensando. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito, tuttavia l’ipotesi che circola con forza è quella di un forte colpo di mano, che ridisegni completamente lo stile dello show. Un cambiamento di formula e cast che al quale la squadra di autori è stato chiamato in tutta fretta. Come era nelle intenzioni dei vertici Rai quando hanno deciso di chiudere L’Arena di Giletti, considerata troppo urlata e populista.